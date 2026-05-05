Veliki gubitak zbog prijevare: Najveća europska banka ostala bez 400 milijuna dolara

HSBC tvrdi da ne vidi slične rizike u ostatku portfelja, no pad dionica pokazuje da su investitori zabrinuti zbog šire izloženosti sektoru privatnog kreditiranja.

HSBC je u utorak izvijestio o neočekivanom gubitku od 400 milijuna dolara povezanom s prijevarom u Velikoj Britaniji, što je dodatno potaknulo pitanja o izloženosti banaka privatnom kreditiranju i uzrokovalo pad vrijednosti dionica banke.

Ovaj gubitak pokazuje zašto su regulatori diljem svijeta sve zabrinutiji zbog izloženosti banaka industriji privatnog kreditiranja vrijednoj 3,5 bilijuna dolara, ističući često neizravan i netransparentan karakter takvih zajmova. Britanska banka odobrila je kredit privatnom investicijskom fondu, koji je potom financirao sekuritizaciju, oblik kreditiranja koji je postao ozloglašen tijekom financijske krize 2008., kada se manji zajmovi poput hipotekarnih kredita paketiraju i prodaju investitorima.

Financijska direktorica Pam Kaur odbila je otkriti ime uključenog društva, ali je potvrdila da se izloženost odnosi na “kredite povezane s privatnim kreditiranjem”.

“Proveli smo široku analizu svih naših najrizičnijih koncentracija i izloženosti i ne vidimo ništa usporedivo”, rekla je Kaur, osvrćući se na gubitak povezan s prijevarom. Dionice HSBC-a, koje su u protekloj godini porasle 52 posto, pale su pet u Londonu nakon objave rezultata, piše Reuters.

Zabrinutost regulatora

Pojava širih znakova stresa u sektoru privatnog kreditiranja potaknula je regulatore u SAD-u, Velikoj Britaniji i drugdje na dodatno ispitivanje izloženosti banaka, dok su dužnosnici poput predsjednika američkog Feda Jeromea Powella pokušali smiriti zabrinutost tržišta.

Američko Ministarstvo financija prošlog je mjeseca najavilo sastanak s međunarodnim regulatorima osiguranja zbog zabrinutosti oko financijskih poteškoća u sektoru, dok je i kanadski bankarski regulator pokrenuo pregled izloženosti banaka.

HSBC-ov konkurent Barclays izvijestio je o umanjenju vrijednosti od 228 milijuna funti (308 milijuna dolara) povezanim s izloženošću prema propalom zajmodavcu Market Financial Solutions, koji je završio u stečaju nakon optužbi za prijevaru.

Velike američke banke prošlog su mjeseca poručile investitorima da provode stres-testove ili pažljivo prate portfelje privatnih kredita. Šest najvećih američkih banaka objavilo je ukupnu izloženost od oko 108 milijardi dolara prema privatnom kreditiranju ili povezanim zajmovima.

Neizvjesnost i slabiji rezultati

HSBC je prošle godine počeo širiti aktivnosti u području privatnog kreditiranja, pridruživši se brojnim globalnim bankama koje su već počele surađivati sa specijaliziranim fondovima, dok je sektor ubrzano rastao. Banka je objavila da ima ukupnu izloženost od 111 milijardi dolara prema privatnim tržištima, od čega se 22 milijarde odnose na privatno kreditiranje.

Gubitak povezan s prijevarom, zajedno s rezervacijama zbog utjecaja sukoba između SAD-a, Izraela i Irana, povećao je očekivane kreditne gubitke HSBC-a u prvom tromjesečju za neto 400 milijuna dolara, na ukupno 1,3 milijarde dolara, što je rezultiralo slabijim rezultatima od očekivanja analitičara.

Najveća europska banka ostvarila je dobit prije oporezivanja od 9,4 milijarde dolara u razdoblju od siječnja do ožujka, u usporedbi s 9,5 milijardi godinu ranije i ispod prosječne procjene analitičara od 9,59 milijardi dolara.

HSBC je revidirao svoju procjenu kreditnih troškova za 2026. na 45 baznih bodova prosječnih bruto kredita, u odnosu na ranijih 40, pozivajući se na “neizvjesne izglede”.