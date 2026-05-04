AikGroup kupuje Podravsku banku

AikGroup je izvijestila da je sklopila ugovore o kupoprodaji dionica s ciljem stjecanja 613.567 dionica Podravske banke, koje predstavljaju približno 91,75 posto njenog temeljnoga kapitala.

Dogovorena cijena po dionici iznosi 68,8 eura. Dovršetak prijenosa dionica, koji se očekuje u nadolazećim mjesecima, podložan je dobivanju svih potrebnih regulatornih odobrenja Hrvatske narodne banke, Europske središnje banke, tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja u skladu sa Zakonom o provjeri inozemnih ulaganja, kao i nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori, navodi se u priopćenju.

Nakon zaključenja transakcije stjecanja dionica, AikGroup bit će u obavezi objaviti ponudu za preuzimanje preostalih dionica Podravske banke, u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, dodaje se.

AikGroup se u priopćenju titulira kao vodeći financijski holding u regiji jugoistočne Europe, koji u svojem sastavu ima AikBank, AikLeasing i MV Investment u Srbiji, Gorenjsku banku i GB Leasing u Sloveniji te Hipotekarnu banku u Crnoj Gori. AikGroup je bankarska grupacija usmjerena na rast s više od 3.200 zaposlenika koji pružaju širok raspon relevantnih financijskih rješenja svim skupinama klijenata. Na dan 31. prosinca 2025., portfelj AikGroup uključivao je više od 10 milijardi eura ukupne imovine, uz potporu snažne kapitalne baze od 1,4 milijardi eura. Inače, sjedište AikGroupa je na Cipru.

Ova akvizicija bit će prvo ulaganje AikGroup na hrvatskom tržištu. Podravska banka, s više od 150 godina tradicije, ima snažan fokus na regionalni razvoj i suradnju s malim i srednjim poduzetništvom te je prepoznata kao pouzdan partner lokalnoj zajednici, poručuju iz AikGroupa.

“Ovo je druga uzastopna godina geografskog širenja AikGroup, što predstavlja iznimnu prekretnicu u ostvarivanju strategije naše grupe. Naš cilj je ostvariti značajnu prisutnost diljem jugoistočne Europe, a tu ambiciju nastavljamo provoditi akvizicijom Podravske banke. To će za AikGroup biti ukupno četvrto tržište na kojem posluje, a drugo na području Europske unije. Uvjereni smo da ćemo svim segmentima klijenata u Hrvatskoj moći pružiti vrhunske financijske usluge te, što je jednako važno, biti pouzdan partner lokalnom tržištu u ostvarivanju održivog rasta”, rekao je predsjednik Uprave AikGroup Razvan Munteanu u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Odvojeno, Podravska banka je na Zagrebačkoj burzi objavila obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za njeno preuzimanje. Ta banka sa sjedištem u Koprivnici na kraju prošle godine na području Hrvatske je imala 21 poslovnicu, a ukupno je zapošljavala više od 200 djelatnika. Prema podacima iz revidiranog nekonsolidiranog financijskog izvješća, u 2025. su joj ukupni prihodi iz poslovanja iznosili 25,5 milijuna eura i bili su manji za 8,7 posto u odnosu na prethodnu godinu.