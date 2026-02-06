Zagrebačka banka predstavila mini obveznice, novi način financiranja tvrtki

Zagrebačka banka predstavila je još jedan način financiranja tvrtki – mini obveznice. Prvi korisnik je splitska tvrtka Termodinamika.



Zagrebačka banka predstavila je mini obveznicu – novi proizvod namijenjen financiranju tvrtki koji im omogućava alternativni i inovativni način prikupljanja kapitala u svrhu daljnjeg rasta i razvoja, približavajući ih tržištu kapitala.

Mini obveznica namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima te komunalnim društvima u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave, Tvrtke, ih mogu koristiti za financiranje investicija, obrtnog kapitala te transakcije spajanja i akvizicija. U odnosu na klasičan način financiranja, ovaj proizvod karakteriziraju značajke financiranja obveznicama koje klijentima omogućavaju fleksibilniju i pragmatičniju strukturu duga i njegove otplate. Zagrebačka banka za svoje će klijente aranžirati mini obveznice, ali ih planira i podržati kao ulagatelj.

Termodinamika obveznicama do šest milijuna eura

„Stalnim razvojem inovativnih proizvoda i širenjem palete usluga kojima odgovaramo na stvarne potrebe svojih klijenata iznova dokazujemo da smo im pouzdan financijski partner koji stoji uz njih u svim fazama razvoja. Uvođenjem mini obveznica u ponudu omogućavamo poduzećima novi pristup financiranju, a istovremeno doprinosimo i jačanju hrvatskog gospodarstva“, izjavio je Stipe Pejić, direktor Gospodarstva u Zagrebačkoj banci.

„Mini obveznice šire spektar dostupnih izvora financiranja za hrvatske poduzetnike i stvaraju dugoročni potencijal za jačanje tržišta kapitala. Takvim pristupom, uz podršku snažnog lokalnog tima i stručnost Grupe UniCredit čija smo članica, pružamo klijentima alternativni način financiranja uz fleksibilnost, sa snažnim potencijalom za rast i razvoj te čvrst napredak prema sljedećem koraku u budućnosti – izlasku na Zagrebačku burzu“, pojasnio je Silvio Palić, direktor Savjetovanja i financiranja u Zagrebačkoj banci.

U sklopu prve transakcije Zagrebačka banka aranžirala je i ulaganjem podržala prvo izdanje mini obveznice Termodinamike – etablirane hrvatske tvrtke iz Splita specijalizirane za trgovinu građevinskim materijalom, metalurgiju, hidroizolacijske sustave te opremu za vodovod i grijanje. Radi se o ukupnom nominalnom iznosu od šest milijuna eura, a izdanje mini obveznice strukturirano je na način da omogućuje Termodinamici financijsku fleksibilnost tijekom investicijskog ciklusa, uz istovremeno očuvanje likvidnosti.

Model posebno razvijen u Italiji

„Mini obveznica Zagrebačke banke daje novi zamah našim ambicijama i poslovnim planovima te nam omogućava snažniji fokus na inovacije i širenje poslovanja. Prikupljena sredstva iskoristit ćemo za financiranje jasno definiranog investicijskog i razvojnog ciklusa društva, usmjerenog na daljnje širenje prodajne mreže, jačanje logističkih kapaciteta te digitalnu transformaciju našeg poslovanja, s jasnim pogodnostima za sve naše dionike, izjavio je Karlo Pavela, većinski vlasnik i predsjednik Uprave Termodinamike.

Klijentima Zagrebačke banke na raspolaganju su i dodatne mogućnosti poput mini obveznica vezanih uz područje ESG-a te savjetovanja u različitim područjima razvoja poslovanja. Tržište mini obveznica, kao alternativa tradicionalnom bankarskom financiranju u Europi, bilježi stalni rast, a model je posebno razvijen u Italiji, gdje je UniCredit lider u takvom financiranju.