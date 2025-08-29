Centar broker došao do kapitala izdavanjem mini obveznica

Tvrtka Centar broker 12. je korisnik PBZ-ove Minibond inicijative. Izdala je obveznice vrijedne sedam milijuna eura kako bi došla do kapitala za poslovanje.

Obveznice kao financijski instrument za prikupljanje sredstava sve je popularniji među hrvatskim tvrtkama.

Privredna banka Zagreb (PBZ) informirala je javnost kako su djelovali kao jedini agent izdanja i ulagatelj u izdanju korporativnih obveznica tvrtke Centar broker. Ovo izdanje dio je Minibond inicijative koju podržava Odjel za korporativno bankarstvo, mala i srednja poduzeća IBD-a. Ovom mini obveznicom Centar broker prikupio je dugoročna sredstava za financiranje svog daljnjeg rasta i razvoja poslovnih aktivnosti.

Ta tvrtka osnovana je 2009. godine kao neovisni osigurateljni i reosigurateljni broker. Njihovi klijenti su većinski pravne osobe, od javnih poduzeća i ustanova poput bolnica, gradova i općina do privatnih klinika i građevinskih tvrtki. Uspješno posluju na tržištu već punih 16 godina uz snažan rast i širenje baze uglednih klijenata, a planiraju i nove akvizicije.

12. izdavatelj mini obveznica

Mini obveznice Centar brokera izdane su u nominalnom iznosu od sedam milijuna eura, a dospijevaju 2032. godine. Ugovor o izdanju potpisali su Ivan Valentić, direktor Centar brokera i Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ-a.

“Naša ambicija ovdje ne prestaje te daljnji rast vidimo i u organskom i anorganskom rastu te smo ponosni i zahvalni što je Privredna banka Zagreb prepoznala naše rezultate i naš potencijal. Izdanje Minibonda je prekretnica u našem daljnjem razvoju i veselimo se izazovima koji su ispred nas. Zahvalni smo našim klijentima i zaposlenicima na kontinuiranoj podršci na našem putu“ – rekao je Valentić.

Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ-a, rekao je: „Izdavanje mini obveznica društva Centar broker predstavlja još jedan snažan pokazatelj sve većeg interesa malih i srednjih poduzeća za tržište kapitala kao održiv i fleksibilan izvor financiranja. Centar broker je dvanaesti izdavatelj koji se priključio našoj Minibond inicijativi, čime se dodatno potvrđuje da ovaj instrument postaje vrlo dobar alat za financiranje malih i srednjih poduzeća ne samo u Hrvatskoj već i šire u regiji. Naime, do danas smo uspješno plasirali već 70 milijuna eura mini obveznica na hrvatskom i slovenskom tržištu, što dodatno svjedoči o rastućem povjerenju u ovu vrstu financiranja. Važno je da se financijske institucije uključe snažnije u jačanje tržišta kapitala i omoguće iznimno uspješnim kompanijama da postanu nacionalno i regionalno konkurentne rastući horizontalno. Na taj način, isto tako, pridonosimo dodatnom zamašnjaku domaće ekonomije pridonoseći očuvanju lokalnog zapošljavanja i stvaranju preduvjeta dugoročno održivog poslovanja poduzeća“.