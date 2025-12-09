United Group B.V. uspješno završio refinanciranje obveznica u iznosu od 400 milijuna eura

United Group B.V., vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, objavila je da je uspješno dovršila izdavanje euroobveznica s dospijećem u siječnju 2032. u ukupnom nominalnom iznosu od 400 milijuna eura.

Cijena obveznica navedena je u nominalnoj vrijednosti. Obveznice, uvrštene na burzi, imaju fiksnu godišnju kamatnu stopu od 6,25%.

Prihodi od izdavanja bit će iskorišteni za refinanciranje postojećeg duga Grupe, uključujući otkup postojećih senior secured obveznica s dospijećem 2027., zatim otplatu revolving kreditne linije te pojedinih lokalnih kreditnih linija, kao i plaćanje pripadajućih naknada i troškova. Nakon završetka refinanciranja, očekuje se da će neto zaduženost ostati nepromijenjena (ne uključujući troškove transakcije). Ova transakcija u skladu je s promišljenom financijskom politikom Grupe i njezinim pristupom pravovremenom podmirenju nadolazećih obveza. Uspješan dovršetak ponude odražava nastavak podrške ulagača u obveznice Grupe i potražnju za kreditom United Groupa na tržištu euroobveznica.

Navedena transakcija slijedi nakon objave rezultata United Groupa za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2025., 2. prosinca 2025., koji su pokazali godišnji rast prihoda i prilagođene EBITDAal te daljnje smanjenje zaduženosti. U prvih devet mjeseci 2025., prihodi su porasli za 3% u odnosu na prethodnu godinu, na približno 2 milijarde eura, dok je prilagođena EBITDAal porasla za 7%, na otprilike 680 milijuna eura. Prihodi u posljednjih dvanaest mjeseci dosegnuli su 2,7 milijardi eura (porast od 4% na godišnjoj razini), a prilagođena EBITDAal posljednjih dvanaest mjeseci iznosila je 909 milijuna eura (porast od 9% na godišnjoj razini). Na dan 30. rujna 2025., neto zaduženost temeljena na prilagođenoj EBITDAal, anualiziranoj iz zadnja dva tromjesečja, smanjila se na 4,3x, u usporedbi s 4,7x na dan 30. lipnja 2025., dok se bruto zaduženost, temeljena na istoj metodologiji, smanjila na 4,4x, s 4,8x u prethodnom razdoblju.

Stan Miller, predsjednik Uprave United Groupa, izjavio je: „Ovaj uspješan potez predstavlja još jedno iskazano povjerenje ulagača u naše obveznice i logičan je korak nakon naših snažnih rezultata u trećem kvartalu i u prvih devet mjeseci. Omogućuje nam nastavak promišljenog pristupa upravljanju kapitalnom strukturom, dok ostajemo fokusirani na provedbu strategije na našim ključnim EU tržištima i održavanje pozitivnog zamaha poslovanja.“ J.P. Morgan djelovao je kao voditelj izdanja, a BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International i UniCredit također su zajednički sudjelovali u navedenoj transakciji.