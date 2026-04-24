Poslovanje Kraša u 2025. obilježio rast prihoda i ulaganja

Revidirani rezultati poslovanja Kraš Grupe u razdoblju od siječnja do prosinca 2025. godine pokazuju da su ostvareni ukupni konsolidirani prihodi u iznosu od 202,4 milijuna eura što je za 11,2 milijuna eura, tj. 5,8 posto više od ostvarenih ukupnih prihoda u istom periodu 2024. godine. Ukupni konsolidirani rashodi u razdoblju od siječnja do prosinca 2025. godine iznose 194,6 milijuna eura i veći su od prošlogodišnjih za 7,3 posto.

Na kraju 2025. godine Kraš Grupa ostvarila je neto dobit u iznosu od 6,5 milijuna eura što je za 1,7 milijuna eura niže od neto dobiti ostvarene u istom razdoblju prethodne godine. Ostvarena je EBITDA u visini od 15,8 milijuna eura i niža je za 3,7 milijuna eura ili 19 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok EBITDA marža iznosi 7,8 posto i niža je za 2,4 postotnih poena u odnosu na prošlogodišnju ostvarenu EBITDA maržu.

“Tijekom 2025. godine poslovali smo u vrlo dinamičnom okruženju, osobito kada je riječ o kretanju cijena kakaovca. I u takvom okruženju nastavili smo snažno ulagati u razvoj kompanije uz poseban fokus na ljude, jer vjerujemo da su naši zaposlenici ključ svakodnevnog uspjeha. Također, intenzivirali smo ulaganja u modernizaciju proizvodnje i daljnji razvoj poslovanja te smo tako u prvoj polovici 2026. godine u pogon pustili novu automatiziranu liniju za pakiranje. Nastavljamo graditi stabilno i moderno poslovanje, s jasnim fokusom na kvalitetu i dugoročnu održivost“, izjavio je Tomislav Bagić, predsjednik Uprave Kraša.

Kraš Grupa je i za 2025. godinu izradila Izvještaj o održivosti koji obuhvaća aspekte utjecaja na okoliš, društvo i upravljanje te pruža uvid u njihove aktivnosti i napredak u skladu s ESG načelima.