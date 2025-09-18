Proizvođač slatkiša planira ulaganje od 1,2 milijarde dolara u EU

Proizvođač M&M-a i Skittlesa, najavio je da će do kraja 2026. uložiti milijardu eura (1,18 milijardi dolara) u svoje poslovanje u Europskoj uniji.

Svjetski gigant u proizvodnji slatkiša – Mars rekao je da je cilj tvrtke potaknuti proizvodnju, održivost i inovacije u regiji.

Novo ulaganje nadovezuje se na više od 1,5 milijardi eura koje je proizvođač slatkiša već uložio u proizvodnju u EU tijekom proteklih pet godina. Mars upravlja s 24 tvornice u 10 zemalja EU-a te ima više od 25.000 zaposlenih, prenosi Reuters.

Prošle godine, Mars je najavio ugovor vrijedan 36 milijardi dolara za akviziciju proizvođača Pringlesa, Kellanove.

