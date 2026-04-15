Kraš investirao 2,3 milijuna eura u automatizaciju proizvodne linije

Kraš je investirao 2,3 milijuna eura u novu liniju za automatsko slaganje i pakiranje Choco Napolitanki. Riječ je o dijelu šireg investicijskog ciklusa Kraša, usmjerenog na unaprjeđenje proizvodnog procesa, veću učinkovitost i očuvanje svježine proizvoda.

Linija je razvijena i implementirana u suradnji s renomiranim njemačkim proizvođačem opreme za pakiranje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, a sustav je optimiziran za specifičnosti jednog od najprepoznatljivijih Kraševih proizvoda i lidera u kategoriji vafla.

„Nova, moderna i modularna linija za Choco Napolitanke osigurava pakiranje koje čuva svježinu i vizualni izgled proizvoda te jamči konzistentnu i ujednačenu kvalitetu. Tako uz hermetičko pakiranje Choco Napolitanke zadržavaju svoju strukturu i prhkost, što je ključno za iskustvo potrošača“, istaknuo je član Uprave Kraša za proizvodnju, investicije i održavanje Ivan Kos.

Manja pakiranja, ali i manja cijena

Spomenuto ulaganje pridonosi rastu produktivnosti i optimizaciji radnih procesa, dok je rad na liniji fizički manje zahtjevan i usmjeren prvenstveno na nadzor i upravljanje procesima.

Istovremeno s tehnološkim unaprjeđenjem, kompanija je provela i redizajn ambalaže, a zbog specifičnih zahtjeva novih pakiranja, prilagođena je i gramaža proizvoda. Tako je dosadašnje pakiranje od 500 grama zamijenjeno onim od 430 grama, a pakiranje od 250 grama dolazi u verziji od 215 grama. Uveden je i novi, manji format od 108 grama, koji odgovara trendu praktičnih i pristupačnijih pakiranja, a dolazi i u tri nova okusa – malina, naranča te kakao i mlijeko. Manju gramažu prati i jednako manja cijena pa je na Kraševim maloprodajnim mjestima cijena po kilogramu ostala ista kao i prije, čak i niža.

Projekt pripreme i implementacije automatizacije proizvodne linije za Choco Napolitanke trajao je dvije godine, a Kraš nastavlja s modernizacijom svojih proizvodnih procesa.

Novo pakiranje čokoladnih napolitanki; Foto: Kraš