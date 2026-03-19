Marijana Knežević Tudić odlazi s mjesta članice Uprave Kraša

Marijana Knežević Tudić, članica Uprava Kraša zadužena za nabavu, kvalitetu i održivost te strateški razvoj, iz osobnih razloga odlazi s mjesta članice Uprave Kraša. Svoj doprinos kompaniji nastavit će pružati kroz ulogu savjetnice Uprave.

“Nakon dvije godine aktivnog rada u Upravi povlačim se s mjesta članice Uprave, a razlozi su osobne prirode. Iznimno mi je drago da smo zajedno kao Uprava i kompanija, zahvaljujući predanosti naših kolegica i kolega, u ovom turbulentnom vremenu uspješno zadržali stabilnost poslovanja, stavljajući naglasak na proizvodnju kvalitetnih brendova i proizvoda sa stoljetnom tradicijom.

Kraš je sastavni dio mog života, u njemu sam provela više od 25 godina i vjerujem da ću i dalje doprinositi njegovom jačanju s pozicije savjetnice Uprave. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama na suradnji, povjerenju i podršci,“ izjavila je Marijana Knežević Tudić koja će u Upravi Kraša ostati do 30. lipnja 2026. godine.