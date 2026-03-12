Najveća njemačka banka želi proširiti poslovanje u području privatnih kredita

Deutsche bank navodi da u portfelju vrijednom 26 milijardi eura primjenjuje “konzervativne standarde odobravanja kredita”, dok zabrinutost oko sektora raste.

Deutsche Bank objavila je da želi proširiti poslovanje u području privatnog kreditiranja, iako ulagači postaju sve oprezniji zbog kvalitete kredita u tom sektoru.

Njemačka banka u četvrtak je objavila da je njezin portfelj privatnih kredita na kraju 2025. dosegnuo 25,9 milijardi eura, što je rast od oko šest posto u odnosu na prethodnu godinu.

Unatoč sve većoj nelagodi među ulagačima, Deutscheova jedinica za upravljanje imovinom poručila je da ostaje predana “širenju ponude privatnih kredita kroz partnerstva s korporativnom i investicijskom bankom”.

Dionice izgubile petinu vrijednosti

Prošle godine Deutsche je objavila sporazum s većinski kontroliranom kompanijom za upravljanje imovinom DWS o suradnji u području privatnog kreditiranja, a u rujnu je zajedno s DWS-om i švicarskom investicijskom kućom Partners Group pokrenula evergreen fond za privatna tržišta.

Banka je navela da primjenjuje “konzervativne standarde procjene kreditne sposobnosti” pri odobravanju privatnih kredita, ali je dodala da bi se mogla suočiti s “potencijalnim neizravnim kreditnim rizicima” zbog izloženosti “međusobno povezanim portfeljima i poslovnim partnerima”.

Dionice Deutsche Banke pale su više od četiri posto u ranim poslijepodnevnim satima trgovanja u Frankfurtu, slabije od indeksa Euro Stoxx Banks koji prati najveće banke u eurozoni. Dionice banke pale su za više od petine od početka godine.

Propast kreditora u SAD-u

Industrija privatnog kapitala vrijedna više bilijuna dolara suočava se s porastom zahtjeva za povlačenje ulaganja, dok istodobno raste nadzor nad standardima odobravanja kredita, kao i nad izloženošću sektora softverskim kompanijama koje bi umjetna inteligencija mogla poremetiti.

“Propasti nekolicine visokorizičnih kreditora u SAD-u povećale su fokus ulagača na rizike povezane s privatnim kreditiranjem i potaknule šire zabrinutosti oko standarda odobravanja kredita i rizika od prijevara”, objavila je Deutsche.

Izloženost Deutsche Banke kreditima tehnološkom sektoru prošle je godine porasla za više od trećine, na 15,8 milijardi eura, piše Financial Times.