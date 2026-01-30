HNB: Depoziti građana lani porasli gotovo 7 posto, a krediti za 13 posto

Na kraju 2025. godine kućanstva u RH imala su u bankama 42,3 milijarde eura vrijedne depozite, što je 2,74 milijarde eura ili 6,7 posto više nego krajem 2024. godine, dok su njihovi krediti iznosili 27,4 milijarde eura ili 13 posto više, pokazuju najnoviji podaci Hrvatske narodne banke (HNB) objavljeni u petak.

Od ukupnih depozita kućanstava, oročenih je bilo 9,8 milijardi eura, što je za 489 milijuna ili 4,76 posto manje nego godinu ranije.

Na kraju prosinca lani ukupni krediti kućanstvima, pak, dosegnuli su 27,4 milijarde eura, a to je za 3,2 milijardu eura ili gotovo 13 posto više nego na kraju 2024. godine. Od ukupno plasiranih kredita kućanstvima, najviše je bilo stambenih, 13,7 milijardi eura ili 15,4 posto više nego na kraju 2024., i gotovinskih nenamjenskih, 10,6 milijardi eura ili 15,2 posto više nego 2024.

Prekoračenja po transakcijskim računima na kraju prošle godine iznosila su oko 727 milijuna eura te su bila tek 7 milijuna ili jedan posto veća nego krajem 2024., dok su krediti po kreditnim karticama dosegnuli 573 milijuna eura i bili su za 2,8 milijuna ili oko pola posto veći nego na kraju 2024, vidljivo je iz podataka koje je objavio HNB.

