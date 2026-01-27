Tko bi mogao naslijediti Borisa Vujčića na čelu HNB-a? Favorit je Sandra Švaljek

Odlaskom Borisa Vujčića i Marka Primorca u europske financijske institucije, oslobodit će se atraktivne pozicije guvernera HNB-a i ministra financija. Iako se očekivalo kako bi guverner mogao postati Tomislav Ćorić, on će postati ministar financija. Favoritkinja za guvernerku tako je postala Sandra Švaljek, no treba tek vidjeti tko će to postati.

Guvernera HNB-a Borisa Vujčića od imenovanja na mjesto jedinog zamjenika predsjednice Europske središnje banke (ECB) Christine Lagarde dijeli još samo očekivana potvrda Europskog vijeća. U nekom trenutku, koji može biti i prije i nakon Vujčićevog preuzimanja nove dužnosti u lipnju, on će dobiti nasljednika na poziciji guvernera HNB-a na kojoj je bio od 2012. godine.

Guvernera (ili guvernerku) imenuje Hrvatski sabor na prijedlog saborskog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun. On ili ona moraju biti državljanin Republike Hrvatske s priznatim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom na monetarnom, financijskom, bankarskom ili pravnom području.

Može doći iz redova HNB-a, ali i sa sasvim druge pozicije.

Odlaskom Ćorića, favorit je postala Sandra Švaljek

Od hrvatske samostalnosti Vujčić je bio tek peti guverner, prije njega su to bili Ante Čičin-Šain, Pero Jurković, Marko Škreb i Željko Rohatinski. Čičin-Šain i Škreb prije imenovanja imali su iskustvo rada u HNB-u, dok Jurković i Rohatinski nisu.

Najistaknutije pozicije u HNB-u su one zamjenice guvernera i šest viceguvernera.



Prije nego je Vujčić došao na mjesto guvernera bio je zamjenik guvernera Rohatinskog. Na poziciji zamjenice guvernera danas je ekonomistica i političarka Sandra Švaljek, koja je javnosti najpoznatija kao zamjenica gradonačelnika Zagreba Milana Bandića od 2013. godine dok ga nije privremeno zamijenila kao v.d. gradonačelnice. Nakon toga bila mu je protukandidatkinja na izborima, no nije pobijedila – postala je zastupnica u Gradskoj skupštini. Od 2018. godine je u HNB-u.

Još veći favorit iz redova HNB-a od nje je bio viceguverner Tomislav Ćorić, sveučilišni profesor koji je bio i na mjestu ministra gospodarstva. No, on je upravo najavljen za nasljednika ministra financija Marka Primorca koji će postati jedan od potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).

Kandidati iz HNB-a i izvan njega

Preostali viceguverneri široj javnosti nisu poznata imena. To su: Michael Faulend, Bojan Fras, Ivana Jakir-Bajo i Maroje Lang. Ekonomist Faulend i pravnik Fras već su nekoliko mandata na tim pozicijama, pri čemu je Faulend cijelu karijeru proveo u HNB-u. Jakir-Bajo viceguvernerka je od 2020. godine, a prije toga bila je na pozicijama u ministarstvu financija, a bila je i predsjednica OECD-ova odbora za visoke proračunske dužnosnike Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe. Lang je većinu radnog vijeka proveo u HNB-u, a tri godine bio je pomoćnik ministra financija.

Viceguverner Maroje Lang; Foto: Ronald Goršić / Cropix

Kandidati za guvernera mogu doći i s drugih pozicija u HNB-u, ali i izvan HNB-a. Mogu biti neovisni, a još veće šanse imaju oni skloni HDZ-u. Neki od “bazena” iz kojih mogu doći kandidati su i Ekonomski fakultet (s naglaskom na katedre za makroekonomiju i financije), Institut za javne financije i Ekonomski institut. Institut za javne financije trenutačno vodi Vjekoslav Bratić, a Ekonomski institut Ivana Rašić.

U obzir dolaze i agencije poput Hanfe, koju trenutačno vodi Ante Žigman. Kao teoretski moguće nasljednike mediji su spominjali i ekonomisticu i bivšu potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić koja je trenutačno na čelu Podravke.