Ministar Marko Primorac postat će potpredsjednik Europske investicijske banke. Koji koraci slijede?

Marko Primorac odlazi s mjesta ministra financija RH na poziciju potpredsjednika Europske investicijske banke.

Ministar Marko Primorac postat će potpredsjednik Europske investicijske banke (EIB). Riječ je o poziciji za koju je Forbes Hrvatska još u listopadu objavio kako će biti namijenjena nekome iz Hrvatske. To je drugi slučaj jačanja hrvatske pozicije u financijskim institucijama Europske unije, nakon što je prošlog tjedna najavljeno imenovanje Borisa Vujčića na mjesto (jedinog) potpredsjednika Europske središnje banke (ECB).

EIB ima osam potpredsjednika, a Jutarnji list objavio je kako će Primorac biti ministar financija i potpredsjednik Vlade još ovaj tjedan otići s tih pozicija. To automatski znači da će Hrvatska u kratkom roku dobiti i novog ministra financija.

Imenovanje je sigurno tek kad ga potvrdi Odbor guvernera

Prema uobičajenoj proceduri u ovakvim slučajevima, onog trenutka kad Hrvatska obavijesti EIB o svom kandidatu, odluka se prosljeđuje Savjetodavnom odboru za imenovanja, koji ga ocjenjuje i prosljeđuje Upravnom odboru. Oni ga prosljeđuju Odboru guvernera u kojem je 27 ministara financija. Kako je i Primorac i sam bio u tom odboru, ministri koji odlučuju imali su ga prilike dobro upoznati. Iako se vjerojatno radi o formalnosti, ta potvrda dijeli ga od imenovanja na dužnost.

Prema ranijim informacijama Forbesa Hrvatska, mjesto potpredsjednika preuzet će u ožujku. Kao kandidat predstavnik je Mađarske, Poljske i Hrvatske.

Marko Primorac izvanredni je profesor na Ekonomskom fakultetu koji je postao ministar 2022. godine. Ministarskoj karijeri prethodila je izvrsna znanstvena karijera: bio je među najboljim studentima Ekonomskog fakulteta, pohađao je brojna stručna usavršavanja, objavio četiri sveučilišna udžbenika i više od 40 znanstvenih radoova te gotovo jednak broj stručnih članaka.



Političku karijeru počeo je graditi 2016. godine kad postaje član Upravnog vijeća HZMO-a, a nastavlja s pozicijama u Nadzornom odboru HEP-a i Revizijskog odbora Hrvatske lutrije. Bio je i savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za gospodarstvo, ali i konzultant MMF-a i Svjetske banke, što je i danas. Zanemari li se bezazleno “cijepljenje protiv COVID-a preko reda”, Primorac nema poznatih mrlja u karijeri, ima izvrstan ugled te slovi za radoholičara.



Kao ministar financija Primorac je i do sada bio u Odboru guvernera EIB-a. Mandati potpredsjednika EIB-a mogu biti trogodišnji ili šestgodišnji, a prema ranijim informacijama, Primorca, odnosno hrvatskog predstavnika čeka trogodišnji. Na novoj poziciji imat će plaću u rangu onih koje imaju potpredsjednici Europske komisije.



Europska investicijska banka je financijska institucija Europske unije koja pruža dugoročne zajmove i investicije za projekte koji potiču gospodarski rast, zapošljavanje i održivost u državama članicama EU-a i izvan nje. Sjedište joj je u Luksemburgu, a u vlasništvu je država članica EU-a. EIB financira projekte u područjima kao što su klimatska tranzicija, inovacije, infrastruktura i podrška malim i srednjim poduzećima, često uz vrlo povoljne uvjete. Ujedno je i najveća multilateralna razvojna banka na svijetu po obujmu kredita i ulaganja.