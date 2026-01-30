Zašto Španjolska i Portugal rastu dvostruko brže od eurozone?

Španjolska i Portugal ponovno su se istaknuli među najuspješnijim gospodarstvima eurozone u posljednjem tromjesečju 2025. godine.

Zabilježile su rast gospodarstva od 0,8% u prošlom tromjesečju – više nego dvostruko od prosječne stope rasta eurozone od 0,3% za isto razdoblje, prema preliminarnim procjenama Eurostata.

Španjolska je zabilježila najsnažniji gospodarski rast u godini, s porastom bruto domaćeg proizvoda od 0,8% u četvrtom tromjesečju u usporedbi s prethodna tri mjeseca.

To je poboljšanje u odnosu na rast od 0,6% zabilježen u trećem tromjesečju i iznad je procjena od 0,6%.

Španjolsko gospodarstvo poraslo je za 2,8% u 2025., što je u oštroj suprotnosti s prosjekom eurozone od 1,5%. Domaća potražnja ponovno je bila glavni pokretač rasta Madrida.

Potrošnja kućanstava porasla je za 1,0% tijekom tromjesečja, značajno doprinoseći ukupnom rastu. Investicije su također porasle za 1,7%, dok je javna potrošnja bila uglavnom stabilna, porasla je za samo 0,1%.

Turizam ima ključnu ulogu

Turizam i dalje igra ključnu ulogu u podršci aktivnosti španjolskih usluga, koje su porasle za 0,8% u tromjesečju. Građevinarstvo je također dalo značajan doprinos, s porastom proizvodnje od 2,1%. Niže cijene energije i ublažavanje inflacije pomogli su u održavanju povjerenja potrošača i potaknuli potrošnju, prenosi Euronews.

Portugal je također zabilježio rast od 0,8% u posljednjem tromjesečju, izjednačivši rezultate iz prethodna tri mjeseca i nadmašivši prognozu od 0,5%.

Na godišnjoj razini, portugalsko gospodarstvo poraslo je za 1,9% u 2025. Iako je to nešto niže od 2,1% zabilježenih u 2024., i dalje je znatno iznad prosjeka eurozone.

Međutim, sastav rasta razlikovao se od rasta njegovog iberijskog susjeda.

Portugalsko gospodarstvo oporavljeno je uglavnom poboljšanjem trgovinske bilance. Nagli pad uvoza, posebno naftnih derivata, pomogao je ublažiti slabiju domaću potražnju i dao pozitivan poticaj ukupnoj proizvodnji.

Tržište rada ostaje izvor snage

Unatoč različitim gospodarskim rezultatima, tržište rada diljem eurozone i dalje pokazuje znakove poboljšanja.

Stopa nezaposlenosti pala je na 6,2% u prosincu, što je najniža razina od početka 2008. To je pad u odnosu na 6,3% u studenom i istom mjesecu godinu ranije.

U široj Europskoj uniji stopa nezaposlenosti ostala je stabilna na 5,9%. Eurostat procjenjuje da je u eurozoni na kraju godine bilo 10,8 milijuna nezaposlenih, što je 61.000 manje nego u studenom.

Nezaposlenost mladih također je neznatno pala. Stopa nezaposlenosti osoba mlađih od 25 godina u eurozoni pala je na 14,3% u prosincu, u odnosu na 14,4% mjesec ranije.

