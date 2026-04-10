Središnje banke moraju biti spremne postrožiti monetarnu politiku, upozorava MMF

Središnje banke moraju biti spremne postrožiti monetarnu politiku ako se nastave energetski šokovi kako bi izbjegle inflacijsku spiralu, ali također moraju paziti da time oslabe potražnju, upozorila je direktorica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgieva.

Ako se američko-iransko primirje održi i ako šok u opskrbi naftom bude kratkotrajan, središnje banke možda će moći zadržati kamatne stope na važećim razinima, a inflacija će samo blago ojačati, rekla je Georgieva na skupu pred godišnje sastanke MMF-a i Svjetske banke.

Središnje banke trebale bi se othrvati porivu da na pojačanu inflaciju odmah reagiraju podizanjem kamatnih stopa, smatra šefica MMF-a, sugerirajući oprez.

“Budno pratite što se događa i usredotočite se na stvarnu situaciju jer ćete, ako prerano i nepotrebno postrožite monetarnu politiku, ugušiti gospodarski rast”, poručila je Georgieva.

Potražnja bi u takvim uvjetima mogla oslabiti i šok u ponudi mogao bi se proširiti i na šok u potražnji, objasnila je.

Rat na Bliskom istoku započeo je 28. veljače, poremetivši globalni brodski promet i potaknuvši skok cijene nafte za 50 posto. Početkom tjedna MMF je upozorio da će posljedica biti viši cijene i slabiji gospodarski rast.

Ključni faktor bit će trajanje rata i šteta koju će izazvati, rekla je Georgieva, napominjući da tržišta očekuju strožu monetarnu politiku središnjih banaka vodećih gospodarstava.

Očekuje se ubrzavanje inflacije u kratkoročnoj perspektivi, ali očekivanja za dulji rok nisu se promijenila i “to je vrlo dobro i vrlo važno”, naglasila je.

Dužnosnici MMF-a surađuju s vladama kako bi im pomogli u izradi paketa fiskalne potpore uz klauzulu o vremenskom ograničenju, naglašavajući istodobno da fiskalna i monetarna politika ne smiju ići u suprotnim smjerovima, rekla je Georgieva.

“Dodavanje poticaja financiranog deficitom tome miksu u ovome trenutku pojačalo bi bi pritisak na monetarnu politiku”, dodala je.

“To bi bilo nalik vožnji s jednom nogom na gasu, a drugom na kočnici, što nije dobro”, slikovito je zaključila šefica MMF-a.