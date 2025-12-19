Japanska središnja banka podigla kamatne stope na najvišu razinu u 30 godina, slijede nova povećanja

Nakon objave odluke, jen je oslabio, burzovni indeks Nikkei porastao, a prinos na referentnu 10-godišnju državnu obveznicu skočio na najvišu razinu u 26 godina.

Japanska središnja banka (Bank of Japan, BOJ) u petak je podigla kamatne stope na razine kakve nisu viđene u posljednja tri desetljeća te signalizirala spremnost na daljnja povećanja, napravivši još jedan povijesni korak prema okončanju desetljeća snažne monetarne potpore i gotovo nultih troškova zaduživanja.

Istodobno je uklonila formulacije prema kojima bi rast i inflacija mogli stagnirati zbog utjecaja viših američkih carina, čime je naglasila uvjerenje središnje banke da je Japan na putu stabilnog dosezanja cilja inflacije od dva posto, potpomognutog rastom plaća, te da je spreman za nastavak normalizacije monetarne politike, piše Reuters.

“Sudeći prema recentnim podacima i anketama, postoji velika vjerojatnost da će se mehanizam u kojem plaće i inflacija umjereno rastu zajedno održati”, priopćili su iz BOJ-a objašnjavajući odluku o povećanju kamatnih stopa.

Jen oslabio, a Nikkei porastao

“S obzirom na to da su realne kamatne stope na izrazito niskim razinama, BOJ će nastaviti podizati kamatne stope ako se ostvare gospodarske i cjenovne prognoze”, navodi se u priopćenju.

U potezu koji se očekivao, BOJ je povisio kratkoročne kamatne stope s 0,5 na 0,75 posto, što je prvo povećanje od siječnja. Odluka je donesena jednoglasno.

Time su kamatne stope dosegnule razine koje nisu viđene od 1995. godine, kada se Japan suočavao s posljedicama pucanja balona napuhanog cijenama imovine, što je središnju banku uvelo u dugotrajnu borbu s deflacijom. BOJ je ponudio nešto optimističniju procjenu gospodarskih izgleda nego na prethodnom sastanku u listopadu, navodeći da će gospodarstvo vjerojatno “rasti umjerenim tempom”. U listopadu je upozoravao da bi rast mogao stagnirati zbog utjecaja američkih carina.

Naglašavajući optimizam oko izgleda inflacije, središnja banka je također izmijenila formulaciju o temeljnoj inflaciji, navodeći da će se ona nastaviti postupno povećavati, za razliku od listopadske procjene prema kojoj bi privremeno stagnirala.

Guverner Kazuo Ueda, međutim, ostao je neodređen kada je riječ o točnom vremenu i dinamici budućih povećanja kamatnih stopa.

“Što se tiče tempa prilagodbe monetarne potpore, on će ovisiti o gospodarskim, cjenovnim i financijskim kretanjima u tom trenutku”, rekao je na konferenciji za novinare. “Na svakom ćemo sastanku ažurirati naše poglede na gospodarske i cjenovne izglede, kao i na rizike i vjerojatnost ostvarenja prognoza, te donijeti odgovarajuću odluku.”

Nakon objave odluke, jen je oslabio, burzovni indeks Nikkei porastao je, a prinos na referentnu 10-godišnju državnu obveznicu skočio je na najvišu razinu u 26 godina.

Povećanje stope na 0,75 posto približava kamatne stope razinama koje BOJ smatra neutralnima za gospodarstvo, a koje procjenjuje u rasponu od 1 do 2,5 posto, što dodatno otežava odluku koliko daleko gurati troškove zaduživanja.

Cilj je inflacija od dva posto

BOJ je prošle godine okončao desetljeće dug program snažnih poticaja te je dvaput povećao kamatne stope, uključujući i rast na 0,5 posto s 0,25 posto u siječnju, procijenivši da je Japan na pragu trajnog ostvarivanja cilja inflacije od dva posto.

Budući da su uporno visoki troškovi hrane držali inflaciju iznad cilja gotovo četiri godine, sve veći broj članova upravnog odbora signalizirao je spremnost da glasuje za povećanje kamatnih stopa kako bi se izbjeglo zakašnjelo reagiranje na rizik pretjerano visoke inflacije.

Podaci objavljeni u petak pokazali su da je temeljna potrošačka inflacija u studenome iznosila tri posto, jednako kao i prethodnog mjeseca, te znatno iznad cilja BOJ-a.

Nedavna slabljenja jena, koja povećavaju troškove uvoza i ukupnu inflaciju, također su pomogla BOJ-u da uvjeri administraciju premijerke Sanae Takaichi, sklonu blažoj monetarnoj politici, u potrebu novog povećanja kamatnih stopa.

Gospodarstvo je pokazalo otpornost na više američke carine. Nedavne ankete središnje banke pokazale su da je poslovno povjerenje dosegnulo najvišu razinu u četiri godine te da su mnoge tvrtke na putu da i iduće godine ponude izdašna povećanja plaća.