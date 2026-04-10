Dvije banke u utrci za preuzimanje Addika. Evo tko nudi više

Nakon što je austrijski Raiffeisen Bank International (RBI) objavio da namjerava preuzeti Addiko Bank, u četvrtak navečer svoju ponudu objavila je i Nova Ljubljanska banka (NLB). U obavijesti objavljenoj na stranicama Ljubljanske burze, najveća slovenska banka u dobrovoljnoj javnoj ponudi ponudit će 29 eura po dionici Addika. Ako preuzimanje bude uspješno, konačno će ući na hrvatsko bankarsko tržište.

Kako piše slovenski Forbes, Ljubljanska Banka (NLB) objavila je svoju namjeru da objavi dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje dionica austrijske bankarske grupe Addiko Bank, za sve izdane Addiko dionice po cijeni od 29 eura po Addiko dionici, umanjenoj za sve buduće isplate dividendi, priopćila je NLB.

NLB trenutno nije dioničar Addika, nasljednika Hypo banke, i namjerava steći značajan većinski udio u Addiku objavom ponude.

“Ponuđena cijena od 29 eura po dionici predstavlja vrlo atraktivnu cijenu za dioničare Addika u usporedbi s drugim objavljenim indikacijama cijena i u potpunosti bi riješila neizvjesnosti u vezi s vlasničkom strukturom Addika“, rekli su u izjavi.

Ponuđena cijena viša od konkurencije

Ponuđena cijena uključuje premiju od 25,8 posto u usporedbi s ponderiranim prosjekom cijene dionice posljednjih mjeseci od 23,05 eura s cijenom zatvaranja dionice 8. travnja 2026. Također uključuje premiju od 11,6 posto u usporedbi s cijenom zatvaranja dionice 8. travnja 2026. i premiju od 25,8 posto u usporedbi s cijenom naznačenom u objavi Raiffeisen Bank International AG („RBI“) od 8. travnja 2026., u kojoj je ova tvrtka najavila namjeru provođenja dobrovoljne ponude za stjecanje dionica Addika.

RBI nudi 23,05 eura za dionicu Addiko Banka, uključujući i dividendu za 2025. godinu, stoji u priopćenju, što “odgovara prosječnoj cijeni dionice ponderiranoj volumenom tijekom šestomjesečnog razdoblja koje završava 7. travnja 2026.”.

Ponuđena je cijena otprilike 20 posto viša od vrijednosti vlasničkog kapitala, prema procjeni Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschafta, navodi RBI.

Prag za prihvaćanje ponude iznosi 75 posto dionica Addiko Banka, napominju, dodajući da transakcija zahtijeva i pribavljanje regulatornih dozvola.

Nakon što dobrovoljna javna ponuda bude dostavljena i pregleda je austrijska komora i nakon što dokument bude objavljen, rok za prihvaćanje ponude bit će 10 tjedana.

RBI u priopćenju napominje da namjerava zadržati Addikovo poslovanje u Hrvatskoj, Sloveniji i u matičnoj Austriji. Time bi osigurao veći tržišni udio u Hrvatskoj i zauzeo četvrto mjesto na ljestvici banaka po imovini. Ponovo bi pak ušli u Sloveniju gdje vide potencijal u korporativnom i investicijskom bankarstvu, te na tržištu malih i srednjih poduzeća.

Poslovanje u Srbiji, Bosni i Hercgovini RBI namjerava prodati, za iznos koji odgovara “u najmanju ruku” njihovoj “fer tržišnoj vrijednosti”. Novinska agencija APA napominje da bi trebali biti prodani Alta Groupu.

Addiko Group specijalizirao se za pružanje usluga potrošačima i malim i srednjim poduzećima u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi. Uz krovnu austrijsku banku, grupa obuhvaća i podružnice u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Rumunjskoj, stoji na internetskoj stranici.

Za poslovanje u Rumunjskoj nadležna je, preko ‘putovnice’ EU-a, podružnica u Sloveniji.

Bude li ponuda prihvaćena, preuzimanje bi u početnoj fazi smanjilo stopu adekvatnosti kapitala RBI Grupe CET1 za 0,45 postotnog boda, uz pretpostavku o 75-postotnom prihvaćanju ponude. Kada se uključi prodaja poslovanja u Srbiji, BiH i Crnoj Gori, trebala bi biti niža za desetinu postotnog boda, procjenjuju u RBI-ju.

Na kraju 2025. godine CET1 iznosio je na razini grupe 17,9 posto, pokazuje godišnje poslovno izvješće. Kada se isključi poslovanje u Rusiji iznosio je 15,5 posto.

Finaliziranje dobrovoljne javne ponude za preuzimanje očekuje se u četvrtom tromjesečju ove godine, a dovršetak izdvajanja poslovanja u drugoj polovini 2027., objavio je RBI.