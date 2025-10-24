Zagrebačka banka predstavila nova investicijska rješenja – onemarkets fondove

Zagrebačka banka, vodeća banka u Hrvatskoj i članica Grupe UniCredit, predstavila je nova investicijska rješenja za klijente Privatnog bankarstva – onemarkets fondove čime znatno proširuje paletu fondova u svojoj ponudi inovativnim investicijskim strategijama.

“Pokretanjem onemarkets fondova klijentima Zagrebačke banke nudimo još veću paletu investicijskih fondova u suradnji s renomiranim partnerima. U današnjem okruženju, gdje je ulaganje postalo važan dio planiranja osobnih financija, želimo ponuditi rješenja koja spajaju sigurnost, stručnost i dugoročni potencijal rasta. Na taj način svojim klijentima otvaramo nove mogućnosti za kvalitetnije upravljanje imovinom i ostvarenje financijskih ciljeva“, izjavio je Slaven Rukavina, član Uprave Zagrebačke banke za Maloprodaju.

Nakon uspješnog uvođenja u Italiji, Njemačkoj, Austriji i nekoliko zemalja Srednje i Istočne Europe, onemarkets je sada dostupan i na našem tržištu. U ponudu Zagrebačke banke tako donosi 27 fondova različitih strategija ulaganja odražavajući UniCreditovu predanost pružanju vrhunskih investicijskih prilika kroz kombinaciju strateških partnerstava s globalnim upraviteljima imovine kao što su Algebris, Amundi, BlackRock, Capital Group, Fidelity, J.P.Morgan, Pictet, Rockefeller i drugi te interne stručnosti društava Grupe UniCredit.

Učinkovitost fondova pažljivo prate UniCreditovi stručnjaci kako bi se osigurala kvaliteta i što bolji omjer rizika i prinosa definiranih strategija tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

U Srednjoj i Istočnoj Europi dosad je štednja na tržištu kapitala ulaganjem u fondove bila slabije zastupljena u odnosu na Zapadnu Europu, no trendovi se mijenjaju te današnji klijenti žele više od samog štednog računa.

“Zajedno s vrhunskim partnerima, onemarkets Fond značajno unaprjeđuje našu regionalnu ponudu. Uvođenje novih investicijskih mogućnosti predstavlja važan korak u razvoju lokalnog tržišta investicijskih fondova, a klijentima otvara pristup međunarodnim financijskim tržištima“, izjavio je Sergio Marino, direktor Maloprodaje UniCredita za Srednju i Istočnu Europu.

Claudia Vacanti, starija savjetnica za odnose s društvima za upravljanje imovinom u UniCreditu, podsjetila je da je za uspjeh onemarkets fondova zaslužno stavljanje klijenta u središte svih aktivnosti u svim područjima poslovanja UniCredita. “Predstavljanje onemarkets fondova na novim tržištima Srednje i Istočne Europe dodatno pokazuje skalabilnost UniCreditovog modela u pružanju vrhunskih proizvoda i usluga novim tržištima i klijentima te snagu suradnje između kompanija i država.“