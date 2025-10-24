Londonski City živi zlatno doba: Bankari i odvjetnici ruše rekorde u plaćama – a sve zbog jedne stvari

Prosječna plaća u londoskoj financijskoj četvrti prvi put je premašila granicu od 100.000 funti, a jedan od glavnih razloga je ukidanje ograničenja bankarskih bonusa koje je Europska unija nametnula Cityju 2014. godine, nakon financijske krize.

Prosječna puna plaća u Cityju u Londonu po prvi je put probila granicu od 100.000 funti (118.000 eura) nakon povratka spektakularnih megabonusâ za bankare.

Najnoviji službeni podaci Ureda za nacionalnu statistiku (ONS) pokazuju da su zaposlenici s punim radnim vremenom u financijskoj četvrti Square Mile u 2025. godini u prosjeku zarađivali 103.352 funte, što predstavlja rast od 10,6 posto u odnosu na prošlogodišnjih 93.438 funti – rast koji nadmašuje inflaciju, piše The Standard.

Ako se uključe i radnici s nepunim radnim vremenom, prosječna plaća u Cityju za svih 521.000 zaposlenika porasla je za 11,1 posto, na 99.911 funti, što je također rekord.

Plaće u Cityju posljednjih su godina porasle zahvaljujući sve većim primanjima odvjetnika, osobito onih koji rade za američke tvrtke, rastućem broju tehnoloških kompanija koje se okupljaju u financijskoj četvrti Square Mile, te ponovnom porastu bonusa za uspješne bankare i trgovce vrijednosnim papirima. Ograničenje bankarskih bonusa koje je Europska unija nametnula Cityju 2014. godine, nakon financijske krize, ukinuli su financijski regulatori u listopadu 2023. kako bi London učinili konkurentnijim na svjetskoj sceni.

Profitirali i pripravnici

Ograničenje je određivalo maksimalni iznos bonusa na 200 posto osnovne plaće. Nakon njegova ukidanja, brojne vodeće investicijske banke najavile su da će ponovno uvesti visoke bonuse za najbolje zaposlenike. Goldman Sachs dopustio je zaposlenicima koji su klasificirani kao “materijalni nositelji rizika” da zarade do 25 puta više od osnovne plaće. Konkurentska američka banka JP Morgan postavila je novi limit bonusa na desetostruki iznos osnovne plaće za svoje najbolje bankare u Londonu.

Prošlog tjedna Bank of England i Financial Conduct Authority otišli su korak dalje ubrzavši rokove u kojima najviši bankari mogu primiti bonuse, što predstavlja još jedno ublažavanje ograničenja uvedenih nakon financijskog sloma. U međuvremenu, odvjetnička društva u Cityju znatno su povećala plaće mladim pripravnicima u borbi za privlačenje najboljih talenata. Prošle je godine tvrtka Freshfields, članica elitne “Magic Circle” skupine odvjetničkih društava, povećala početne plaće novoosposobljenih odvjetnika sa 125.000 na 150.000 funti, dok najuglednija američka odvjetnička društva nude i do 180.000 funti.

Rast plaća i u ostatku Londona

Tehnološki sektor, koji je sve više koncentriran u Cityju, također rutinski nudi plaće sa šest znamenki kako bi privukao najbolje stručnjake. Nedavno istraživanje koje je provela tvrtka SPG Resourcing pokazuje da tehnološki profesionalci u Londonu mogu zarađivati prosječnu godišnju plaću od 120.000 funti. Prosječnu plaću u Cityju podižu golemi paketi nagrada koji se isplaćuju najboljima. Najnoviji podaci Ureda za nacionalnu statistiku (ONS) iz godišnjeg izvješća Annual Survey of Hours and Earnings pokazuju da plaće najviše plaćenih 10 posto zaposlenika s punim radnim vremenom u prosjeku iznose 186.018 funti.

Međutim, medijalna plaća zaposlenih s punim radnim vremenom — vjerojatno bolji pokazatelj tipične razine plaća u Cityju — iznosila je “samo” 68.663 funte, što je porast od 8,2 posto. Prosječna puna plaća u londonskoj četvrti Tower Hamlets, gdje se nalazi drugi veliki financijski centar u Docklandsu, bila je nešto ispod granice od šest znamenki, odnosno 99.376 funti.

U cijelom Londonu, prosječna puna plaća porasla je za 7,1 posto na 70.275 funti, dok je medijalna plaća porasla za 4,7 posto i iznosila 49.692 funte. Ako se uključe i radnici s nepunim radnim vremenom, prosječna je plaća porasla za 7,4 posto na 60.673 funte, a medijalna za 3,9 posto, na 43.190 funti.