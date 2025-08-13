Kako je prošlog vikenda u Londonu više od 70 bahatih vozača Ferrarija, Lamborghinija i Bentleyja ostalo bez auta

Sedamdeset i dva luksuzna vozila uklonjena su s ulica u operaciji usmjerenoj na problematične vozače u West Endu, nakon pritužbi stanovnika, poduzetnika i posjetitelja na skupa vozila koja ugrožavaju kvalitetu života u i oko Hyde Parka, Kensingtona i Chelseaja.

Policija je zaplijenila desetke supersportskih automobila ukupne vrijednosti veće od sedam milijuna eura, uključujući Ferrarije, Lamborghinije i Bentleyje, tijekom akcije suzbijanja asocijalne vožnje u Londonu.

Sedamdeset i dva luksuzna vozila uklonjena su s ulica u operaciji usmjerenoj na problematične vozače u West Endu, nakon pritužbi stanovnika, poduzetnika i posjetitelja na skupa vozila koja ugrožavaju kvalitetu života u i oko Hyde Parka, Kensingtona i Chelseaja, piše The Guardian.

Metropolitanska policija priopćila je da su automobili, među kojima su bila i dva ljubičasta Lamborghinija, ili bili tehnički neispravni ili se njima upravljalo nezakonito. Policijski službenici su prošlog vikenda, u suradnji s Uredom za motorno osiguranje (MIB), izdali kazne za niz prekršaja, uključujući vožnju bez osiguranja, bez vozačke dozvole, tijekom zabrane vožnje, s lažnom dokumentacijom i krivotvorenim registarskim pločicama. Otkriveno je i nekoliko ukradenih vozila, dok je kod 10 utvrđeno da nemaju važeći tehnički pregled, a 11 ih nije imalo plaćen porez na vozila.

Posebni glavni časnik James Deller rekao je kako je Metropolitanska policija smanjila stopu kriminala u susjedstvima za 19 posto tijekom posljednjih mjeseci i sada rješava problem asocijalnog ponašanja koje uzrokuju neosigurani vozači. “Ovo je bila izvrsna prilika za suradnju s Uredom za motorno osiguranje, razgovor s građanima o našem radu, edukaciju vozača i provođenje zakona”, istaknuo je Deller.

Policija je dodala da je osam osoba uhićeno zbog navodnih kaznenih djela, uključujući nanošenje tjelesnih ozljeda (ABH), oštećenje imovine, kaznena djela povezana s drogom, krađu i kršenje imigracijskih propisa.