Zaba lani ostvarila 510 milijuna eura neto dobiti

Zagrebačka banka (Zaba) izvijestila je u srijedu da je u 2025. godini poslovala s 510 milijuna eura dobiti nakon oporezivanja, što je za 60 milijuna ili 13,3 posto više u odnosu na 2024. godinu.

“Nastavili smo ostvarivati snažne rezultate, uz stabilne poslovne prihode i troškovnu bazu koja odražava našu predanost operativnoj izvrsnosti. Kapitalna i likvidnosna pozicija su snažne, kreditni portfelj je dostatno pokriven rezervacijama”, navedeno je u revidiranom financijskom izvješću za prošlu godinu.

Poslovni prihodi u tom su razdoblju porasti 39 milijuna eura ili 4,8 posto, na 848 milijuna eura. Pritom, neto prihod od kamata dosegnuo je 553 milijuna eura, odnosno smanjen je za 35 milijuna eura ili šest posto, neto prihod od provizija i naknada 195 milijuna eura, što je 21 milijun eura tj. 12,1 posto više, a neto dobit od trgovanja i ostali prihodi i rashodi bili su 100 milijuna eura, odnosno 53 milijuna eura ili 112,8 posto više nego lani.

Troškovi poslovanja, pak, dosegnuli su 248 milijuna eura te su bili za milijun eura ili 0,4 posto veći nego godinu ranije. Omjer troškova i prihoda iznosi 29,25 posto, naveli su iz banke.

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 592 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 35 milijuna eura ili 6,3 posto u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke bilježe otpuštanje rezervacija u iznosu od 17 milijuna eura.

Imovina Banke dosegnula je na kraju 2025. godine 23,26 milijardi eura, što je za gotovo 10 posto više nego godinu ranije. Neto krediti i predujmovi komitentima iznose 12,8 milijarde eura, što je povećanje od 1,89 milijardi eura ili 17,3 posto.

Depoziti komitenata ostaju ključni izvor financiranja, a dosegnuli su 18,1 milijardu eura, što je za 664 milijuna eura ili 3,8 posto više, a ostvareno je ponajprije rastom depozita stanovništva, ističu iz Zagrebačke banke.

Zagrebačka banka na razini Gruoe ostvarila je 1,04 milijarde eura poslovnih prihoda u 2025., što je dva milijuna ili 0,2 posto više nego u 2024. godini. Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 669 milijuna eura, što je 7 milijuna eura ili jedan posto manje nego godinu ranije.

Predložena dividenda od 1,27 eura po dionici

Podsjetimo, Zagrebačka banka objavila je u utorak da predlaže isplatu dividende od 1,27 eura po dionici iz lanjske neto dobiti, što je za 13 centi manje nego godinu ranije.

Uprava i Nadzorni odbor Zagrebačke banke predlažu glavnoj skupštini, za koju se planira da će biti održana 27. ožujka, donošenje odluke o isplati dividende imateljima redovnih dionica u iznosu od 1,27 eura po dionici. Dividenda bi se isplatila iz bančine neto dobiti ostvarene u 2025. godini, izviejstila je Banka.

Prema prijedlogu, dividenda iz neto dobiti isplatila bi se dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 16. travnja 2026. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom bez prava na isplatu dividende je 15. travnja. Tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 29. travnja.

