Zaba predlaže isplatu 1,27 eura dividende po dionici

Zagrebačka banka objavila je da predlaže isplatu dividende od 1,27 eura po dionici iz lanjske neto dobiti, što je za 13 centi manje nego godinu ranije.

Uprava i Nadzorni odbor Zagrebačke banke predlažu glavnoj skupštini, za koju se planira da će biti održana 27. ožujka, donošenje odluke o isplati dividende imateljima redovnih dionica u iznosu od 1,27 eura po dionici. Dividenda bi se isplatila iz bančine neto dobiti ostvarene u 2025. godini, izvijestila je Banka.

Zagrebačka banka d.d. u 2025. imala je dobit nakon oporezivanja od 510 milijuna eura, što je 60 milijuna eura ili 13,3 posto više naspram 2024. Prihodi su joj dosegli 848 milijuna eura ili 4,8 posto više, a troškovi poslovanja 248 milijuna eura ili 0,4 posto viši.

Prema prijedlogu, dividenda iz neto dobiti isplatila bi se dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 16. travnja 2026. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom bez prava na isplatu dividende je 15. travnja. Tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 29. travnja.

Dionicom Zagrebačke banke do 15,40 sati ostvareno je na ZSE gotovo 281 tisuću eura prometa, pa je bila druga po likvidnosti, dok joj je cijena oslabila 0,41 posto, na 24,1 euro.