Zagrebačka banka proglašena je najboljom bankom u Hrvatskoj prema časopisu The Banker

Ugledni međunarodni financijski časopis The Banker proglasio je Zagrebačku banku najboljom bankom u Hrvatskoj na svečanoj dodjeli nagrada u Londonu.

„Ovo ugledno priznanje za najbolju banku u Hrvatskoj dodatna je potvrda naše vodeće pozicije na domaćem tržištu, a zasluga je cijelog tima Zagrebačke banke čiji rad i stručnost omogućavaju pružanje usluga na najvišoj razini. Zahvaljujem našim klijentima na povjerenju tijekom svih godina naše duge i bogate povijesti. Naša je snaga u neprestanom razvoju naprednih, digitalnih rješenja i individualnom pristupu klijentima u skladu s njihovim potrebama i očekivanjima. Već više od 111 godina stojimo na raspolaganju svim svojim klijentima, a cilj je uvijek isti – dodatno unaprijediti njihovo zadovoljstvo i ostati im prvi izbor. Pritom uvijek imamo na umu koliko je važno ostaviti trag u zajednici u kojoj poslujemo“, istaknuo je Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave Zagrebačke banke.

Rekordni rezultati

Nagrada Bank of the Year dodijeljena je Zagrebačkoj banci drugu godinu zaredom, dok je UniCredit proglašen bankom godine u Italiji treću godinu zaredom. Najboljim su bankama u svojim zemljama proglašene i banke članice Grupe UniCredit u Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Rumunjskoj. Kroz priznanja The Bankera ističu se kontinuirana transformacija i snažni rezultati Grupe UniCredit, koja broji više od 15 milijuna klijenata na 13 tržišta diljem Europe, te se potvrđuje pozicija banke za budućnost Europe. Nagrade ujedno naglašavaju i uspjeh UniCreditove strategije koja omogućava Grupi pružanje najboljih, inovativnih rješenja u klasi te istovremeno poticanje održivog rasta i služenje zajednicama u kojima posluje.

„Ove nagrade pokazuju koliko smo daleko stigli kao banka. Godina 2025. bila je još jedna godina u kojoj smo ostvarili rekordne rezultate, kontinuirani rast i najbolje inovacije u klasi u svim segmentima klijenata, dodatno učvršćujući poziciju kao glavnog europskog igrača. To ne bi bilo moguće bez naših klijenata – oni su u središtu svega što radimo – i njihov uspjeh pokreće naš. Ova postignuća odražavaju snagu tih odnosa, ambicioznost naše strategije te naporan rad i predanost našeg tima. Oni redefiniraju što ova banka i ova industrija mogu postići, a ove nagrade pripadaju njima“, izjavio je Andrea Orcel, glavni izvršni direktor UniCredita.

Kao jedno od najrelevantnijih globalnih mjerila izvrsnosti u bankarskom sektoru, nagrada Bank of the Year, koju dodjeljuje The Banker, ocjenjuje vodeće financijske institucije prema njihovoj sposobnosti ostvarivanja prinosa, postizanja strateške prednosti i uspješnog djelovanja na tržištu. The Banker, dio grupe Financial Times, od 1926. pruža financijske i ekonomske analize te je izgradio reputaciju na analitički utemeljenom izvještavanju.