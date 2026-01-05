Trendovi koje kripto investitori ne smiju ignorirati u 2026. godini

Kriptovalute nisu samo imale dobru 2025. godinu. Zabilježile su napredak na načine koji bi se činili kao pusti san prije samo nekoliko godina kada su ih banke odbacivale kao teret.

Kripto industrija dobila je gotovo sve za što je godinama lobirala: prvi veliki savezni zakon o kriptovalutama – GENIUS Act usmjeren na stablecoine, potpisan je i stupio na snagu; stratešku rezervu bitcoina, kojom se američka vlada obvezala na držanje imovine; te otvoreno pro-kripto vodstvo postavljeno i u SEC-u i u CFTC-u.

Kao jedan od najjasnijih znakova promjene trenda, izvršni direktor JPMorgana Jamie Dimon, koji je godinama odbacivao bitcoin kao prijevaru, promijenio je mišljenje. Štoviše, Dimonova globalna banka od 4,5 bilijuna dolara uskoro bi mogla ponuditi trgovanje kriptovalutama svojim institucionalnim klijentima.

Iznad svega, kriptovalute su pronašle svog najsimpatičnijeg predsjednika do sada (koji također profitira od svojih novostečenih interesa). Nije ni čudo da je ukupna kapitalizacija kripto tržišta prvi put u srpnju premašila 4 bilijuna dolara. Bitcoin je u listopadu dosegao rekordnih 126.080 dolara prije nego što su makro pritisak i uzimanje profita od strane ranih dioničara povukli cijene niže do kraja godine.

Ovih 5 trendova treba pratiti vezano uz kriptovalute u 2026. godini:

1. Daljnja institucionalizacija

Procvat ETF-ova koji je započeo odobrenjem spot bitcoin fondova od strane SEC-a u siječnju 2024. bio je samo početak. Danas se procjenjuje da globalna imovina u kripto ETF-ovima i ETP-ovima, kojih ima preko stotinu, iznosi više od 200 milijardi dolara.

“Vidjet ćete ovu postupnu institucionalizaciju putem ETF omotača tijekom sljedeće godine: uključivanje bitcoin ETF-ova u modelne portfelje te šire usvajanje od strane nekih od ovih izuzetno velikih institucija“, kaže Ophelia Snyder, suosnivačica ETP pružatelja usluga 21Shares (kojeg je FalconX preuzeo u listopadu). “Ono što ljudi često propuštaju jest da se ovdje nalazi većina stvarnog novca, a neki ga još nisu ni počeli stvarno alocirati.“

Ta promjena mijenja bazu kupaca, a na kraju i ponašanje samog bitcoina. “Vidjet ćete kako globalno makro raspoloženje vrlo raznolikog tijela investitora puno utječe na cijenu bitcoina“, kaže Snyder, dodajući da preklapanje investitora između bitcoina i širokih dionica raste.

Slaže se s Hoolie Tejwani, voditeljicom Coinbase Venturesa: “2026. će se manje osjećati kao hype, a više kao zrelost za ovaj prostor.“

2. Ubrzana tokenizacija

Tokenizirana imovina – digitalni prikazi imovine poput dionica, obveznica i nekretnina na blockchain mrežama, još uvijek čine otprilike 0,01% globalnih tržišta dionica i obveznica. No, zamah se gradi. Odobrenje SEC-a u prosincu za Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC), koja godišnje obrađuje preko 3,5 kvadrilijuna dolara transakcija vrijednosnim papirima, za pružanje usluga tokenizacije, stavlja nas na put da tradicionalne financije zapravo imamo na kripto tračnicama, što je upravo ono gdje je budućnost, kaže Snyder.

Agencija će vjerojatno ponuditi i izuzeće – možda putem pisma o nedjelovanju ili okvira za inovacijsko izuzeće koji je predstavio predsjednik SEC-a Paul Atkins – za proširenje upotrebe tokeniziranih vrijednosnih papira u decentraliziranim financijama, predviđa Alex Thorn, voditelj istraživanja u Galaxy Digitalu. Očekuje da će rane faze formalnog donošenja propisa započeti u drugoj polovici 2026.

Thad Pinakiewicz iz Galaxyja smatra da ćemo vjerojatno vidjeti veliku banku ili brokersku kuću koja će početi prihvaćati depozite tokeniziranih dionica i tretirati ih kao potpuno ekvivalentne tradicionalnim vrijednosnim papirima.

3. Razvoj infrastrukture stabilnih kriptovaluta

Tržište stablecoina poraslo je s 206 milijardi dolara na preko 300 milijardi dolara u 2025. godini, velikim dijelom zahvaljujući donošenju Zakona GENIUS, i privuklo je velike nove sudionike, uključujući fintech tvrtke poput Stripea, Fiserva i Klarne. Danas postoji više od desetak subjekata koji izdaju stablecoine denominirane u dolarima.

“Svi žele izdavati stablecoin jer se svi žele baviti inovacijama“, kaže Juan Lopez, generalni partner u VanEck Venturesu.

Sljedeća prepreka je besprijekorno usmjeravanje plaćanja preko različitih platformi i blockchaina. “Najvažnija inovacija ovdje je uklanjanje rizika druge ugovorne strane“, dodaje Lopez. “Potrebno je zajedničko mjesto gdje se, bez rizika druge ugovorne strane, svi sudionici – distributer, izdavatelj, potrošač – slažu da ako želite unovčiti svoj novac ili svoj digitalni USD za pravi USD, to je zajamčeno ili blizu zajamčenog, jer nema rizika druge ugovorne strane na tom putu.“

To zahtijeva uspostavljanje standardiziranih operativnih pravila analognih postojećim platnim sustavima, objašnjava Lopez. “Visa ima pravilnik. ACH ima pravilnik. SWIFT ima pravilnik. To znači: ako se želite priključiti na mrežu, morate ispuniti određene kriterije koji smanjuju i uklanjaju rizik druge ugovorne strane. Morate provjeravati transakcije na određeni način. Morate se uskladiti s određenim standardima za vrste transakcija.“

4. Tržište za sve

Jedna od trajnih prednosti kriptovaluta njihova je sposobnost podržavanja stalno aktivnih tržišta bez geografskih ili vremenskih ograničenja. U 2026. godini ta će se značajka vjerojatno proširiti daleko izvan tokena.

“Bez obzira govorimo li o tržištima predviđanja, tokeniziranoj imovini iz stvarnog svijeta, pažnji, kulturi. Ako se time može trgovati, pretvorit će se u tržište na lancu“, kaže Tejwani iz Coinbase Venturesa.

Na primjer, trajni terminski ugovori sada su u porastu popularnosti zahvaljujući platformama poput Hyperliquida, kojim se trgovalo za gotovo 3 bilijuna dolara u 2025. Ovi derivati, koji nikada ne istječu i prate cijene putem kamatnih stopa financiranja, sada se protežu na imovinu koja nije kripto: naftu, kamatne stope, čak i odluke FED-a o kamatnim stopama.

Kako se kriptovalute dalje isprepliću s tradicionalnim financijama, trgovci sve više koriste instrumente temeljene na blockchainu ne samo za klađenje na digitalnu imovinu, već i za zaštitu od rizika, špekulacije i izražavanje širih makro stavova.

5. Presjek kriptovaluta i umjetne inteligencije

“Sada imate AI agente koji mogu pokretati pametne ugovore i generirati tokene s kojima možete komunicirati. To je vjerojatno najjednostavnija verzija“, kaže Tejwani. Značajniji pomak dolazi kada ti agenti počnu međusobno obavljati transakcije. “Obavljanje puno te aktivnosti na blockchainima vrlo je logično. Trenutno ne možete ekonomski omogućiti transakciju ispod 30 centi, a ti će agenti zaraditi milijarde i milijarde od toga.“

Galaxy Digital ističe Coinbaseove blockchaine Base i Solana kao potencijalne lidere u podršci agentskih plaćanja zbog njihovih velikih baza programera i korisnika, kao i novih lanaca usmjerenih na plaćanja poput Tempoa (od Stripea i Paradigma) i Circleovog Arc-a.

Nina Bambysheva, novinarka Forbesa