Bitcoin potonuo više od 30 posto: Znak za uzbunu ili uvod u novi veliki uzlet?

Počevši od 10. listopada, više od 1,6 milijuna trgovaca u 24 sata izbrisalo je ukupno 19,37 milijardi dolara iz leveraged pozicija. Mnogi su prisilno zatvorili svoje pozicije, a posljedice tog vala i danas se osjećaju diljem industrije.

Bitcoinov pad od više od 30 posto u odnosu na rekordnu vrijednost naglašava volatilnost koja je postala obilježje ove kriptovalute.

Kretanja iz prijašnjih ciklusa pokazuju ne samo da su trenutačna kolebanja cijene dio uobičajenog bitcoinova ponašanja, već i da takva kretanja često prethode novom rastu, prema podacima koje je CoinDesk Data prikupio za CNBC.

Bitcoin, najveća svjetska kriptovaluta, krajem prošlog mjeseca pao je na najnižu razinu od oko 80.000 dolara, da bi se zatim oporavio, a potom ovoga tjedna ponovno oslabio. Kad je bitcoin pao ispod 81.000 dolara, to je predstavljalo otprilike 36 posto manju vrijednost u odnosu na povijesni maksimum od oko 126.000 dolara dosegnut ranije u listopadu. Prema podacima Coinmetricsa, bitcoin je u četvrtak trgovao iznad 93.000 dolara – što je oko 26 posto ispod rekordne vrijednosti.

Takve oscilacije možda izgledaju velike, ali u odnosu na povijest bitcoina – potpuno su normalne.

Slične padovi kroz godine

Kretanje cijene bitcoina često se objašnjava kroz “cikluse”. U pravilu, bitcoinov ciklus odnosi se na četverogodišnji obrazac kretanja cijene koji se vrti oko ključnog događaja poznatog kao halving – promjene u nagradama za rudarenje, ugrađene u bitcoinov kod. Iako postoje znakovi da se tipična dinamika i obrasci ciklusa mijenjaju, raspon kretanja cijena ostaje dosljedan.

U trenutačnom ciklusu bitcoin je već izdržao pad od 32,7 posto od ožujka do kolovoza 2024. i pad od 31,7 posto između siječnja i travnja 2025., prema podacima CoinDesk Data.

“Gledajući prethodne cikluse, volatilnost ove veličine čini se usklađena s dugoročnim trendovim”, rekao je za CNBC Jacob Joseph, viši analitičar CoinDesk Data. Tijekom ciklusa 2017. zabilježena su dva pada od oko 40 posto, a zatim i pad od 29 posto u studenome te je bitcoin mjesec dana kasnije dosegnuo novi rekord.

Rijetko ispod 50 posto

U ciklusu 2021. bitcoin je zabilježio pad od 31,2 posto u siječnju te godine i 26 posto u veljači. Između travnja i lipnja 2021. dogodila se korekcija veća od 55 posto nakon što je Kina zabranila rudarenje bitcoina. Potom je kriptovaluta ponovno snažno porasla i u studenome dosegla novu rekordnu vrijednost.

“Iako su se tijekom ciklusa događale i dublje korekcije, gotovo sve – osim pada uzrokovanog kineskom zabranom rudarenja 2021. – odvijale su se unutar šire uzlazne strukture te su se često zadržavale iznad ključnih tehničkih razina, poput svog 50-tjednog pomičnog prosjeka”, rekao je Joseph.

Što je potaknulo kretanje na tržištu?

Investitori oprezni

Taj se učinak još uvijek osjeti, kaže Lucy Gazmararian, osnivačica Token Bay Capitala.

“To je bio najveći događaj likvidacije u povijesti kripta i treba nekoliko tjedana da se vide svi njegovi efekti i da se tržište konsolidira”, izjavila je u emisiji Access Middle East u četvrtak.

“To se također dogodilo u trenutku kada postoji jako puno zabrinutosti da se približavamo kraju bull marketa… što je dodatno povećalo strah na tržištu.”

U prošlosti, kada bi bull market završio i započelo razdoblje depresivnih cijena, često zvano “kripto zima” (crypto winter), bitcoin bi uglavnom pao 70 do 80 posto ispod rekorda. To se zasad nije dogodilo. No sama mogućnost takvog scenarija opterećuje investitore.

“Uistinu je riječ o trenutku pada i tome gdje se nalazimo u ciklusu – to investitore čini opreznima u slučaju da se doista dogodi tih 80 posto pada“, rekla je Gazmararian.