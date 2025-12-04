U što je ulagao InterCapitalov nekretninski fond u 2025. godini i koji su ima planovi za 2026.?

InterCapitalov nekretninski fond predstavio je svoje rezultate i planove za 2026. godinu. Njihovi City Center One u Splitu i riječki hotel Bonavia prolaze renovaciju nakon čega očekuju još bolje rezultate. Planiraju kupnju uredske zgrade u Zagrebu, te nekolicine prehrambenih retail objekata i malih trgovačkih centara ukupne vrijednih preko 80 milijuna eura.



InterCapital Real Estate Fund Alfa, prvi otvoreni investicijski fond za ulaganje u nekretnine u Hrvatskoj prošlog je tjedna predstavio dosadašnju izvedbu poslovanja fonda i time potvrdio očekivani snažni rast, ali i jasnu potrebu investitora za ulaganjima koja dugoročno čuvaju vrijednost kapitala i generiraju stabilan prinos.

U priopćenju fonda ističe se kako su već u prvom kvartalu poslovanja ostvarili prinos veći od 2,5 posto, što na godišnjoj razini premašuje očekivanja i prelazi 10 posto prinosa, iznad ranije predviđenih 8 do 9 posto prinosa, a rezultat je to pomno biranih prvih akvizicija Fonda. Nisu naveli podatke o prinosu u sljedećim kvartalima.

City Center One u Splitu i riječki hotel Bonavia

InterCapital Real Estate Fund Alfa početkom srpnja ove godine preuzeo je strateški vlasnički udio u trgovačkom centru City Center One Split te stekao vlasništvo nad kultnim riječkim hotelom Bonavia. Obje nekretnine su ove godine poslovale značajno bolje nego u 2024. te iznad očekivanja u vrijeme kupovine. City Center One Split, vodeći trgovački centar u Dalmaciji, koji upravo završava opsežnu renovaciju vrijednu 24 milijuna eura, u ovoj godini bilježi rast prometa najmoprimaca od sedam posto, četiri posto rast broja posjetitelja i rast operative dobiti centra od šest posto.

CCO Split primjer je kako kvalitetno upravljanje nekretninom izravno stvara vrijednost za investitore, kroz rast potrošnje, adaptivnost modela najma, energetsku učinkovitost i ESG usklađenost, stoga ne čudi da je ova nekretnina ujedno i perjanica Fonda. „Modernizacija interijera, prilagodba lokalnim potrebama i snažna tržišna pozicija čine City Center One Split izrazito otpornim ulaganjem u portfelju Fonda, a nakon završetka investicijskog ciklusa, očekujemo još bolje rezultate“, istaknula je Neda Buljević Vlačić, direktorica CC Reala koji upravlja City Centrom One Split, pred okupljenim investitorima. Istovremeno, Grand Hotel Bonavia prolazi investicijski ciklus vrijedan šest milijuna eura, dok su prihodi i prije završetka renovacije već porasli za 33 posto, a hotel je u studenom imao visoku popunjenost od gotovo 70 posto, što ukazuje na snažan potencijal ove nekretnine. Ulazak HOK osiguranja kao suvlasnika u InterCapital HICP i investitora u InterCapital Real Estate Fund Alfa dodatno učvršćuje poziciju Fonda kao stabilne i pouzdane investicijske platforme, dok HOK osiguranje potvrđuje svoju ulogu jednog od najznačajnijih domaćih institucionalnih investitora u nekretnine.

Što će preuzeti u 2026. godini?

Fond namjerava u narednim mjesecima akvizirati još nekoliko komercijalnih nekretnina, a riječ je o uredskoj zgradi u Zagrebu, te nekolicini prehrambenih retail objekata i malih trgovačkih centara ukupne vrijednosti preko 80 milijuna eura. Sve nekretnine će imati dugoročne ugovore o najmu, indeksirane za inflaciju sa prvoklasnim najmoprimcima čime je dodatno stavljen naglasak na sigurnost ulaganja u portfelj Fonda. Do kraja 2026. godine Fond, pak, planira investirati dodatnih 100 do 150 milijuna eura, uz novi ciklus prikupljanja kapitala namijenjenog širenju portfelja u Hrvatskoj i Sloveniji. Pritom je veliki naglasak stavljen na diversifikaciju u druge vrste nekretnina.

„Investiramo u trgovačke centre, poslovne prostore, logističke centre, hotele, a gledamo i studentske domove te domove za umirovljenike. Sve to primarno na hrvatskom i slovenskom tržištu koje iznimno dobro poznajemo i gdje su makroekonomski trendovi vrlo pozitivni“, ističe Andrej Erjavec, direktor InterCapital HICP-a, te dodaje kako Fond cilja na stabilan, dugoročno održiv portfelj prvoklasnih komercijalnih nekretnina s prosječnim trajanjem ugovora o najmovima od preko šest godina, indeksacijom za stopu inflacije i prvoklasnim najmoprimcima. Od 80 analiziranih nekretnina u proteklih godinu dana, samo dvije su prošle detaljno dubinsko snimanje i postale dio portfelja, te su obje bile tzv. „off-market“ prilike. Velik broj prilika i mogućnost akviziranja nekretnina koje nisu široko dostupne, dodatno potvrđuje kvalitetu InterCapital Real Estate platforme.

Fond ima jasnu strategiju kvalitetnog i stabilnog rasta, a ambicija Fonda usporediva je s uspješnim modelima srednjoeuropskih tržišta, poput Češke, gdje nekretninski fondovi upravljaju imovinom vrijednom preko 15 milijardi eura. A upravo je u segmentu komercijalnih nekretnina Hrvatska iznimno atraktivna: potrošnja je otpornija nego u jezgri EU, maloprodaja stabilno raste po realnoj stopi od oko 3 posto, a kroničan nedostatak kvalitetnih uredskih prostora u Zagrebu otvara prostor za investicije u tom segmentu vrijedne više stotina milijuna eura. Ako uzmemo u obzir i činjenicu kako u Njemačkoj, Češkoj, pa i dalekom SAD-u, bogatstvo kućanstava najvećim dijelom dolazi iz prinosa od investicija, a ne iz dohotka, sve se više nameće zaključak kako dugoročni prinos od discipliniranog ulaganja postaje ključ izgradnje dugoročne financijske sigurnosti pa i bogatstva.