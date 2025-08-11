Ukrajinski Kyivstar prikupit će do 200 milijuna dolara uvrštenjem na Nasdaq

Najveći ukrajinski telekomunikacijski operater Kyivstar očekuje da će ove godine prikupiti između 50 i 200 milijuna dolara putem uvrštenja na burzu u New Yorku.

Kyivstar će postati prva tvrtka sa sjedištem u Ukrajini koja kotira na američkoj burzi, jednom kada se pridruži Nasdaqu putem tvrtke za akviziciju posebne namjene (SPAC), čime će se izbjeći neki kompleksni aspekti tradicionalne inicijalne javne ponude, piše Reuters, pozivajući se na tri izvora upoznata s tim pitanjem.

VEON, matično društvo ukrajinske tvrtke sa sjedištem u Dubaiju, priopćilo je da se uvrštenje očekuje do trećeg tromjesečja 2025. godine i da planiraju zadržati najmanje 80 posto Kyivstarovih emitiranih i glavnih dionica. Pritom, VEON je već osigurao 52 milijuna američkih dolara kroz ugovore o ne-otkupu (non-redemption agreements) s institucionalnim investitorima, što predstavlja minimalni iznos koji očekuje prikupiti, naveli su izvori. Maksimalni iznos mogao bi doseći 200 milijuna dolara, ovisno o razini otkupa dionica.

Oporavak Ukrajine uz pomoć investitora

Dok američki predsjednik Donald Trump i dalje pokušava okončati rat u Ukrajini, a ukrajinski kolega Volodimir Zelenskij traži podršku Europe i NATO-a, VEON se nada da će uvrštenje Kyivstara potaknuti apetit investitora za ukrajinskom imovinom i tako pomoći u obnovi države, analizira Reuters.

Izvršni direktor Kaan Terzioglu izjavio je, nakon što je tvrtka prošlog četvrtka izvijestila o zaradi, da američke vlasti, Ukrajina te Europska unija snažno podržavaju uvrštenje Kyivstara na američku burzu, izrazivši i nadu da će ulagači širom svijeta pokazati svoju podršku Ukrajini.

Telekomunikacijskoj grupi VEON, koja je napustila rusko tržište 2023. godine, kijevski je sud prošle godine dodijelio pravo društva u Kyivstaru, nakon što su bila zamrznuta zbog prethodnog sudjelovanja sankcioniranih ruskih pojedinaca.

Kyivstar, koji je procijenjen na 1,9 milijardi eura, vodeći je mobilni operater u Ukrajini s 24 milijuna pretplatnika. Njegovi prihodi i temeljna dobit porasli su od ruske invazije, nakon što je tvrtka uspješno prebrodila kibernetičke napade i nestanke struje tijekom sukoba.