Unatoč sve većim rizicima zbog rata s Iranom, industrija druge svjetske ekonomije snažno raste

Snažniji kvartalni rezultati poduprti su segmentima povezanim s umjetnom inteligencijom, dok potrošački sektor ostaje pod pritiskom slabe potražnje.

Dobit kineskih industrijskih tvrtki porasla je prošlog mjeseca najbržim tempom u posljednjih šest mjeseci, što dodatno potvrđuje šire znakove neujednačenog gospodarskog oporavka u prvom tromjesečju, dok se kreatori politika pripremaju za utjecaj rata na Bliskom istoku.

Izvozni sektor zemlje posrnuo je prošlog mjeseca, dok su maloprodaja i industrijska proizvodnja usporile, iako su proizvođačke cijene izašle iz višegodišnjeg deflatornog razdoblja, pomak za koji analitičari upozoravaju da bi mogao dovesti tvrtke u nezavidan položaj zbog rasta troškova uz ograničenu mogućnost povećanja cijena, s obzirom na krhku potražnju.

Dobit porasla 15 posto

“Podaci vjerojatno još ne odražavaju utjecaj rata s Iranom”, rekao je Lynn Song, glavni ekonomist ING-a za Greater China, naglašavajući rastuće rizike za domaći i globalni rast zbog sukoba, dok vlade i kompanije pokušavaju ublažiti posljedice, piše Reuters.

Dobit industrijskih tvrtki porasla je u ožujku za 15,8 posto u odnosu na godinu ranije, ubrzavši s rasta od 15,2 posto u razdoblju siječanj-veljača, pokazuju podaci koje je u ponedjeljak objavio Nacionalni statistički ured.

U prvom tromjesečju industrijska dobit porasla je 15,5 posto na godišnjoj razini, dok je gospodarski rast ubrzao na pet posto nakon što je u prethodnom kvartalu dosegnuo najnižu razinu u tri godine.

Dok segmenti gospodarstva povezani s umjetnom inteligencijom ostaju snažni, sektori usmjereni na potrošače i dalje su pod pritiskom. “Postoje brojne neizvjesnosti u vanjskom okruženju, a neravnoteža između snažne domaće ponude i slabe potražnje i dalje se mora riješiti”, rekao je statističar NBS-a Yu Weining.

Niže marže ili više cijene

Kreatori politika smatraju da bi njihova kampanja za suzbijanje tzv. “involucije” – trajne, iscrpljujuće cjenovne konkurencije, dugoročno mogla podržati profitne marže, no njezini učinci sporo dolaze do izražaja u uvjetima krhkog oporavka.

Vanjski rizici dodatno pojačavaju pritisak. Kriza na Bliskom istoku povećala je neizvjesnost oko globalne potražnje i opskrbnih lanaca, prijeteći daljnjim smanjenjem marži kineskih proizvođača koji se već suočavaju sa slabim narudžbama i opreznom potrošnjom kućanstava i tvrtki.

“U narednom razdoblju više cijene energije vjerojatno će se preliti u više ulazne troškove za proizvođače, koje će oni morati ili prenijeti na potrošače ili apsorbirati kroz niže marže i slabiju profitabilnost”, rekao je Song iz ING-a.