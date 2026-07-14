Uprava Končara nagrađena dionicama

Uprava Končara predvođena Gordanom Kolakom dobila je 1215 dionica društva vrijednih 1,2 milijuna eura.

Uprava Končara nagrađena je s 1215 dionica društva – objavljeno je na stranicama Zagrebačke burze u ponedjeljak. U trenutku dodjele pojedinačna vrijednost dionica iznosila je 997,02 eura, dok u trenutku objave članka, pojedinačna dionica na tržištu vrijedi 968 eura.

Najviše dionica očekivano je dobio predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak – njih 357. Po trenutačnoj vrijednosti dionica, njihova vrijednost iznosi 345.576 eura. Kolak trenutačno posjeduje ukupno 1393 dionice. Kolak je predsjednik Uprave od 2020. godine, dok je godinu ranije bio zamjenik predsjednika.

Član uprave za financije Mario Radaković dobio je 228 dionica trenutačno vrijednih 220.704 eura. To su ujedno jedine dionice koje posjeduje ovaj član Uprave imenovan prošle godine.

Preostala tri člana uprave dobila su po 210 dionica trenutačno vrijednih 203.280 eura. Petar Bobek i Ivan Paić u Upravu su ušli 2024. godine. Skupa s ranijim dionicama, svaki ih sad ima ukupno 519. Miki Huljić u Upravi je od 2020. godine, a ukupno posjeduje 746 dionica.