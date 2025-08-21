Vlada prihvatila nacrt memoranduma o suradnji u razvoju tržišta kapitala

Vlada je u četvrtak prihvatila Nacrt Memoranduma o razumijevanju u vezi suradnje usmjerene na razvoj tržišta kapitala, koji bi u ponedjeljak trebali potpisati ministri financija odnosno visoki dužnosnici Hrvatske, Slovenije, Poljske, Slovačke, Rumunjske, Bugarske, Mađarske i Sjeverne Makedonije.

Ministar financija Marko Primorac rekao je na vladinoj sjednici da je cilj memoranduma, kojega je Hrvatska glavni inicijator, zajednički razvoj nacionalnih tržišta kapitala uključenih država, odnosno dublja suradnja uključenih država te jačanje regulatornih okvira. Riječ je o temi o kojoj je Forbes Hrvatska već izvještavala u kontekstu spajanja osam regionalnih burzi uz sjedište u Zagrebu.

Ciljevi su pritom, rekao je Primorac, povećanja likvidnosti i stvaranja vidljivijeg, snažnijeg, učinkovitijeg i konkurentnijeg tržišta kapitala, odnosno iskorištavanja punog potencijala tržišta kapitala kao i cjelokupnog financijskoga sektora.

Likvidnije i otpornije tržište kapitala

“Memorandum će potvrditi zajedničku političku volju usmjerenu na jačanje i veću učinkovitosti i konkurentnost tržišta kapitala u državama srednje i jugoistočne Europe”, rekao je Primorac.

Dodao je da je dokument u skladu s nastojanjima i ciljevima koje želi postići EU u svojoj strategiji štednje i ulaganja, u kojoj nastoji usmjeriti štednju građana i privatni kapital prema tržištima kapitala, radi poticanja ulaganja u gospodarstvo, osobito mala i srednja poduzeća.

Cilj je, isto tako, osigurati lakši pristup financiranju, povećati prekogranična ulaganja i stvoriti dublje, likvidnije i otpornije tržište kapitala unutar EU-a, rekao je Primorac.

Uvodno je na vladinoj sjednici važnost memoranduma podcrtao premijer Andrej Plenković.

Podsjetio je da je u ožujku ove godine usvojen Strateški okvir za razvoj tržišta kapitala do 2030. godine.

“Kao država odlučno idemo u smjeru razvoja tržišta kapitala – iza nas je 15 izdanja ulaganja u državne obveznice i u trezorske zapise”, rekao je.

Plenković očekuje da će aktivnosti na ispunjenju ciljeva memoranduma potaknuti gospodarski rast u svim uključenim državama.

Vlada je u četvrtak usvojila i Program nacionalnih zajmova za investicije i obrtna sredstva, a Jadroliniji dala prethodnu suglasnost za dugoročno kreditno zaduženje radi financiranja kupnje dvaju brodova.