Zakonske izmjene olakšat će izlazak tvrtki na burzu. HBOR udvostručuje temeljni kapital

Pokretanje IPO-a za male i srednje tvrtke bit će jednostavniji i povoljniji, a HBOR će udvostručiti svoj temeljni kapital. To su ključne dvije promjene koje će proizaći iz tri izmjene zakona koje je najavilo Ministarstvo financija.

Državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule predstavio je u petak ujutro medijima tri nacrta prijedloga zakona.

Prvi se odnosi na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji se usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije. On bi smanjenjem administrativnih opterećenja trebao olakšati proceduru izlaska tvrtki na burzu (odlaska u IPO) i izdavanja vrijednosnih papira. Troškovi bi se također trebali smanjiti, posebno za male i srednje tvrtke. Ideja je zadržati razinu i standard koji postoje danas, ali uz rasterećenja kompanija.

To nije prvi korak koji bi trebao olakšati izlazak tvrtki na tržište kapitala. Hanfa i Ministarstvo financija nedavno su predstavili program koji bi tvrtkama trebao pomoći da besplatno provjere koliko su spremne na IPO i izdavanje dionica.

Temeljni kapital HBOR-a raste na 1,91 milijardu eura

U planu je i osnivanje fonda Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) koji bi poticao odlazak malih i srednjih tvrtki u IPO. On bi u zamjenu za udio ulagao u te tvrtke u fazi prije izlaska na tržište.

Pojednostavnit će se i pravila o otkupu vlastitih dionica, povećati pragovi za izuzeće od obveze izrade prospekta i pojednostavniti postupak odobrenja informativnih dokumenata.

Nevezano uz tu tematiku, po hitnoj proceduri hrvatske tvrtke oslobodit će se obveze izvještavanja o održivosti za 2025. godinu.

Što se tiče Nacrta prijedloga Zakona o HBOR-u koji nije mijenjan od 2013. godine, on će uključivati njegovo usklađivanje sa zakonom o pravnim osobama u vlasništvu RH te dokapitalizaciju HBOR-a. Temeljni kapital banke povećat će se s 929 milijuna eura na 1,91 milijardu. Povećanje će se provesti iz zadržane dobiti i rezerve (571 milijun) i NPOO-a (410 milijuna).

Raste transparentnost HBOR-a

Vlasnik HBOR-a je Vlada, koja će Nadzorni odbor banke koji se sastoji od šest ministara, tri predstavnika iz Hrvatskog sabora i jednog iz HGK proširiti s još dva ministra.

Povećat će se i transparentnost vezano uz poslovanje HBOR-a, jer će se uvesti obveza objavljivanja informacija po uzoru na dionička društva koja kotiraju na burzi.

Predstavljen je i Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

Sva tri nacrta zakona prvo će proći javno savjetovanje na portalu e-Savjetovanja (u trenutku objave članka još nisu objavljeni, op.a.), potom idu na Vladu i nakon toga u saborsku proceduru.