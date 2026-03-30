Financiranje na tržištu tvrtkama će biti puno lakše uz besplatni program PutNaTržište

Kako bi poduzetnicima olakšali izlazak na tržište kapitala, HANFA i Ministarstvo financija razvili su sandbox program PutNaTržište. Radi se o sigurnoj i besplatnoj neobvezujućoj simulaciji, koja će od rujna zainteresiranima pružiti edukaciju i upoznati ih s pripremom za izlazak na tržište te sa spremnosti njihove kompanije na izlazak.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Ministarstvo financija predstavili su u ponedjeljak u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu edukativno-simulacijski sandbox PutNaTržište. Riječ je o programu koji poduzetnicima na siguran i besplatan način omogućuje provjeru svoje spremnosti za različite oblike tržišnog financiranja. Tu se primarno misli na javnu ponudu dionica (IPO) i izdavanje obveznica, no spominjali su se i drugi oblici financiranja.

Iz Ministarstva financija pojasnili su kako su navedeni sandbox razvili po uzoru na model iz Portugala. Kao pozitivan europski primjer naveli su i Švedsku u kojoj je financiranje preko tržišta kapitala iznimno prihvaćeno.

PutNaTržište35 partnera

Programa ne bi bilo bez 35 institucija iz financijskog i poslovnog sektora koji su se uključili u njega kako bi besplatno pružili svoju podršku. Među njima su HANFA, ZSE, HBOR, HGK, HUB, HUO, Ministarstvo financija, Institut za društveno odgovorno poslovanje te 28 stručnih partnera: banaka, odvjetničkih društava, fondova i drugih.

“Domaće tržište kapitala u prethodnoj godini pokazuje izuzetno snažne trendove: rast prometa i tržišne kapitalizacije te tri velika IPO-a jasno potvrđuju da postoji i kapital i potražnja. Ono što nedostaje jest dovoljan broj kvalitetno pripremljenih izdavatelja, zbog čega PutNaTržište dolazi u pravom trenutku – kako bi poduzetnicima pružio potrebnu podršku u pripremi za izlazak na tržište kapitala” – rekao je predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman.

Na pitanje koje tvrtke su idealni kandidati za IPO i financiranje obveznicama rekao je kako su za IPO to tvrtke koje su već prošli 20-30 godina zahtjevnog poslovanja i traže dug opstanak i nakon što se vlasnik povuče iz tvrtke. Za obveznice kaže kako su idealni kandidati oni koji već kotiraju na burzi, a trebaju financiranje zbog dodatnih projekata.

Financiranje na tržištu nije samo za velike tvrtke

Nadopunila ga je predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić i rekla kako financiranje na tržištu nije namijenjeno samo velikim tvrtkama te kako ni iznos od primjerice pet milijuna eura nije premalo izdanje. Ona među idealnim kandidatima vidi i mlađe tvrtke koje posluju tek pet do 10 godina (i zbog toga imaju manju tržišnu kapitalizaciju od starijih i većih tvrtki). Istaknula je kako toj skupini posebno pripadaju tehnološke tvrtke, one koje se bave umjetnom inteligencijom izradom igara i slične. Kaže kako je nekoliko takvih tvrtki već postiglo značajne uspjehe.

Pilot faza sandbox programa započet će javnim pozivom u rujnu, kada će se zainteresirane tvrtke moći prijaviti putem web stranica Hanfe. Pilot će trajati do polovice 2027. godine i u njegovom fokusu bit će dijagnostična procjena spremnosti tvrtke za ulazak na tržište kapitala.

Druga funkcionalnost je simulacija procesa financiranja putem tržišne kapitalizacije, a treća simulacija obveza izdavatelja na uređenom tržištu, odnosno ono što tržište i burza očekuju od izdavatelja. Četvrta funkcionalnost sandboxa je završno izvješće koje će poduzetnici dobiti.

Održan je i kraći panel na kojem su sudjelovali Tamara Perko iz Hrvatske udruge banaka, Vjeran Buljan iz Deloittea, Ivan Beljan iz Global Investa, Ivan Kovačev iz Interkapitala, Luka Rimac iz Odvjetničkog društva Mamić Perić Reberski Rimac, te Anamarija Staničić iz Hanfe u ulozi moderatora. Oni su raspravljali o tome u kojim fazama je financiranje na tržištu bolji izbor od drugih oblika financiranja, što se za poduzetnika mijenja izlaskom na tržište i slično.

“Najviše očekujemo promjenu mindseta iz ‘ne može se’ u može se”, rekla je Perko navodeći svoja očekivanja od programa.