Goran Rešić, PGF: Obveznicama želimo prikupiti milijun eura kako bismo razvijali vlastite lijekove

Zagrebačka farmaceutska tvrtka PGF Pharma International pokrenula je izdanje obveznica kojim planira prikupiti novac za daljnji razvoj poslovanja. O planovima kompanije, širenju na međunarodna tržišta i razvoju vlastitih lijekova razgovarali smo s Goranom Rešićem, voditeljem nabave i prodaje u PGF Pharma Internationalu.

Zagrebačka farmaceutska kompanija PGF Pharma International, osnovana 2020. godine, u kratkom je razdoblju izgradila međunarodno poslovanje temeljeno na regulatornim uslugama, laboratorijskim analizama i razvoju farmaceutskih projekata na europskom tržištu. Tvrtka pokreće izdanje obveznica kojim planira prikupiti milijun eura za daljnje širenje poslovanja, uključujući jačanje laboratorijskih kapaciteta i razvoj vlastitog portfelja lijekova.

O planovima kompanije, razlozima za izlazak na tržište kapitala, ali i o trendovima u farmaceutskoj industriji, globalnim dobavnim lancima te budućem razvoju PGF-a razgovarali smo s Goranom Rešićem, voditeljem nabave i prodaju u PGF Pharma Internationalu.

Možete li ukratko predstaviti tvrtku PGF Pharma International? Što to ime znači? Kada je osnovana i čime se bavite?

PGF Pharma International je farmaceutska kompanija sa sjedištem u Zagrebu, osnovana 2020. godine. Naziv PGF dolazi od Pharmaceutical Global Future. U pet godina postojanja ostvarili smo više od šest milijuna eura prihoda i više od pola milijuna eura dobiti.

Izdavanje obveznica

Zovete se PGF Pharma International d.o.o.. Zašto International u nazivu?

Zato što od trenutka kada smo osnovani želimo biti međunarodno poduzeće. Prošle godine smo imali preko 3,5 milijuna eura prihoda i 99 posto tih prihoda je došlo od poslovanja van Hrvatske. Mi jesmo hrvatsko poduzeće, nalazimo se u Hrvatskoj, ali naše tržište je međunarodno i gradimo međunarodno poslovanje. U 2026. planiramo dodatna širenja na međunarodnom tržištu uz planirane prihode od 5,5 milijuna eura.

Krećete u izdanje obveznica i planirate prikupiti milijun eura putem izdanja. Zašto baš obveznicama?

Odlučili smo se za obveznice jer je to vrlo racionalan instrument financiranja za kompanije koje su već operativne i imaju stabilne prihode. Za razliku od prodaje vlasničkog udjela, obveznice nam omogućuju da prikupimo kapital za rast bez razvodnjavanja vlasništva i bez ulaska novih suvlasnika u strukturu kompanije. Nudimo kamatnu stopu od 6,5 posto u rok trajanja od dvije godine s minimalnim upisom od 1000 eura.

Drugi važan razlog je diverzifikacija izvora financiranja. U farmaceutskoj industriji projekti često zahtijevaju veća početna ulaganja – u laboratorije, regulatorne procese ili razvoj portfelja lijekova – i zato je zdravo da kompanija ne ovisi samo o bankama ili vlastitim sredstvima.

Treći element je likvidnost i fleksibilnost. Obveznice nam omogućuju da relativno brzo osiguramo kapital za projekte koji već imaju jasan poslovni potencijal, poput širenja laboratorijskih kapaciteta i lansiranja vlastitih lijekova. Drugim riječima, ne financiramo ideju, nego skaliranje modela koji je već u funkciji.

Ne radi se o velikom izdanju, ali radite javnu ponudu. Zašto?

Želimo kreirati zajednicu investitora u PGF. Imamo ambiciozne planove razvoja i smatramo da je ovo prvi korak ka dugoročnom razvoju i korištenju tržišta kapitala za financiranje poslovanja i razvoja PGF-a.

U Hrvatskoj su taj model među prvima počele koristiti i kompanije poput Koykana i Quela, koje su na taj način pokazale da tržište kapitala može biti zanimljiv i fleksibilan izvor financiranja za rast poduzetničkih kompanija. Slijedimo pozitivne primjere.

U što ćete uložiti taj novac? Koliki povrat tvrtki s vremenom donose ta ulaganja?

Sredstva prikupljena obveznicama planiramo uložiti prvenstveno u proširenje EU-GMP laboratorijskih kapaciteta, razvoj i lansiranje vlastitih lijekova te jačanje međunarodnih projekata i distributivne mreže. To su segmenti koji već danas čine temelj našeg poslovnog modela i gdje vidimo najveći potencijal rasta.

Primjerice, laboratorij koji smo pokrenuli može u punom kapacitetu obavljati tisuće analiza godišnje, što stvara stabilan i predvidiv izvor prihoda, dok distribucija vlastitih lijekova otvara potpuno novu komercijalnu dimenziju poslovanja. Kombinacija segmenata poslovanja omogućuje da tvrtka postupno povećava prihode i profitabilnost.

Naravno, kao i kod svake investicije, potpuna sigurnost ne postoji. Farmaceutska industrija je regulatorno zahtjevna i projekti ponekad traju dulje nego što se planira. No prednost našeg modela je što se ne oslanjamo na jedan projekt, nego na više izvora prihoda i već postojeću infrastrukturu, što značajno smanjuje rizik i daje stabilnu osnovu za daljnji rast.

Otvaranje vlastitog laboratorija

U posljednje vrijeme naglo rastete. Koliki su vam bili prihodi i broj zaposlenih u 2025. godini?

Tijekom 2025. godine PGF Pharma International ostvario je oko 3,5 milijuna eura prihoda, uz približno 360 tisuća eura neto dobiti, koju smo u potpunosti reinvestirali u daljnji razvoj kompanije. To je za nas važna prekretnica jer smo iz faze početnih ulaganja prešli u fazu stabilnog operativnog poslovanja i rasta.

Istovremeno smo proširili i tim, posebno u područjima regulatornih poslova, laboratorija i odjela kvalitete, što su ključne funkcije za rad u europskom farmaceutskom regulatornom sustavu.

Najveći strateški korak u 2025. bio je pokretanje vlastitog EU-GMP analitičkog laboratorija, čime smo dodatno zaokružili naš integrirani poslovni model i stvorili temelje za daljnji rast u 2026. i godinama koje dolaze. Trenutno PGF zapošljava 25 osoba što zaposlenika što vanjskih suradnika.

Dobili ste i prava na distribuciju prvih lijekova na europskom tržištu. Koliki komercijalni uspjeh očekujete od tog posla? Koji su vam bili glavni izvori prihoda do sada, a koji će biti u budućnosti?

Do sada su naši glavni prihodi dolazili iz regulatornih i konzultantskih usluga, farmakovigilancije, pripreme dokumentacije za registraciju lijekova te podrške proizvođačima izvan Europske unije koji žele plasirati svoje proizvode na europsko tržište. Drugim riječima, PGF je dosad primarno funkcionirao kao regulatorna i operativna platforma koja pomaže proizvođačima da prođu kompleksne EU procedure.

Sada ulazimo u novu fazu razvoja, gdje uz usluge počinjemo razvijati i vlastiti komercijalni portfelj lijekova. Dobivanje prava na distribuciju i lansiranje prvih proizvoda, poput Enoxaparina, predstavlja važan iskorak jer time prelazimo iz isključivo servisnog modela u integrirani farmaceutski model koji uključuje i prodaju vlastitih proizvoda.

Kako onda izgleda budući razvoj PGF-a?

U budućnosti očekujemo da će prihodi dolaziti iz četiri glavna segmenta: EU-GMP konzultantskih usluga, regulatornih i farmakovigilancijskih aktivnosti, laboratorijskog testiranja i batch release usluga, te distribucije vlastitih lijekova na europskom tržištu. Upravo taj posljednji segment ima najveći potencijal rasta jer nam omogućuje da sudjelujemo u cijelom lancu vrijednosti – od regulatorne pripreme do komercijalizacije proizvoda.

Zato distribuciju prvih lijekova vidimo kao ključni korak u transformaciji PGF-a iz servisne kompanije u potpuno integriranu farmaceutsku tvrtku s vlastitim proizvodima i dugoročnim komercijalnim prihodima.

Nitko nema monopol

Globalno tržište lijekova i industrija farmaceutike je zasićena. Koja je komparativna prednost PGF-a?

Bavimo se regulatornim poslovima i farmakovigilancom, laboratorijskim testiranjem, puštanjem lijeka u promet, komercijalizacijom naših proizvoda i podrškom proizvođačima lijekova koji žele plasirati svoje proizvode na europsko tržište. Naš cilj je biti “one-stop-shop” platforma koja na jednom mjestu nudi sve ključne usluge potrebne za ulazak lijekova na tržište EU.

Generalno postoje kompanije koje su se specijalizirale za određeni tip regulatornih zahtjeva ali rijetke su one koje na jednom mjestu uspješno i brzo mogu pokriti sva područja. Pomažemo farmaceutskim proizvođačima da brže, sigurnije i regulatorno ispravno dovedu svoje lijekove do europskih pacijenata. U isto vrijeme naša kompanija traži najbolje iz Europe da ponudi Azijskim tržištima.

Koji su trendovi u farmaceutskoj industriji?

Budućnost zdravlja je globalna i niti jedna zemlja ili kontinent nije samodostatna i samodostatna u proizvodnji lijekova. Proizvodnja svih repromaterijala uključujući aktivne supstance već je dugo vremena u Indiji i Kini. Pakirni materijali i bočice u Europi. Specijalni alati poput mikrobioloških filtera u SAD-u. Kada bi pukao dobavni lanac nitko nema mogućnosti napraviti cijeli lijek. S druge strane nove molekule, terapije i R&D danas dolaze iz Kine, Indije, Koreje i SAD i Europa već iduće vrijeme nemaju monopol na inovacije. A pacijenti i ljudi fundamentalno žele najkvalitetnije terapije za sebe i svoje zdravlje. Tako da nivou zdravstvene zaštite lijekove možemo promatrati samo kao globalnu priču i integracija na nivou svijeta je proces koji se ne može zaustaviti.

Dajte nam primjer takvoga dobavnoga lanca?

Imamo danas situaciju oko jednog od najvažnijih lijekova koji je promijenio civilizaciju, a to je penicilin. Izmišljen je u Europi ali bez globalnog dobavnoga lanca, a mi ga u Europi više nismo u stanju proizvoditi. Kina proizvodi prekursore odnosno sirovine za penicilin, Indija proizvodi sam penicilin, a gotove forme za pacijente proizvode se u Europi i Aziji. Ako jedna karika pukne vrlo lako možemo ostati bez tog fundamentalno važnog lijeka.

PGF svojom strukturom i vizijom povezuje sve te komponente na najvišem stupnju kvalitete i tako jača i nacionalnu otpornost i dostupnost terapijama.

Koji su izazovi pred farmaceutskim tvrtkama danas? Mogu li krize i ratovi poremetiti lance opskrbe? Koliko je industrija ovisna o drugim tržištima?

Farmaceutska industrija danas suočena je s nekoliko velikih izazova. Jedan od ključnih je ovisnost o globalnim dobavnim lancima, posebno kada je riječ o aktivnim farmaceutskim supstancama i određenim sirovinama koje se u velikoj mjeri proizvode izvan Europe, ponajviše u Aziji. Zbog toga su farmaceutske kompanije i zdravstveni sustavi osjetljivi na poremećaje u proizvodnji, transportu ili geopolitici.

Krize, ratovi ili logistički problemi svakako mogu značajno poremetiti opskrbne lance. To smo već vidjeli tijekom pandemije i u nekim novijim geopolitičkim krizama, kada su se pojavile nestašice određenih lijekova ili sirovina. Kada se proizvodnja koncentrira u relativno malom broju zemalja, svaki poremećaj može imati domino-efekt na cijelo tržište.

Zato danas sve više govorimo o farmaceutskoj sigurnosti i regionalizaciji proizvodnje. Europa nastoji ojačati vlastite kapacitete – laboratorije, kontrolu kvalitete i proizvodnju – kako bi smanjila ovisnost o udaljenim tržištima i osigurala stabilnu opskrbu lijekovima za pacijente.