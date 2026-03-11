Zbogom Winstone Churchille, dobro došli dabrovi i jazavci na britanske novčanice

Rezultati javnog savjetovanja pokazali su da Britanci žele motive prirode, pa bi lisice, dabrovi i druge životinje mogle zamijeniti poznate povijesne osobe na novčanicama funte.

Novčanice Bank of England uskoro bi, umjesto povijesnih ličnosti, mogle krasiti motivi divljih životinja, nakon što su građani u javnom savjetovanju dali prednost motivima prirode.

Na trenutačnim novčanicama funte nalaze se bivši premijer Sir Winston Churchill (£5), spisateljica Jane Austen (£10), slikar J. M. W. Turner (£20) te matematičar i računalni znanstvenik Alan Turing (£50).

Bank of England prošle je godine proveo javno savjetovanje o motivima na novčanicama. U priopćenju je navedeno da je od 44.000 zaprimljenih odgovora oko 60 posto ispitanika željelo da na novčanicama bude prikazana priroda, ispred arhitekture i znamenitosti, povijesnih ličnosti, umjetnosti, kulture i sporta, inovacija te važnih povijesnih događaja.

Banka je najavila da će tijekom ljeta provesti drugo javno savjetovanje kako bi prikupila mišljenja o tome kakvu bi prirodu građani željeli vidjeti na novčanicama, nakon čega će panel stručnjaka za divlje životinje sastaviti uži izbor. Engleska je dom brojnim vrstama divljih životinja, uključujući lisice, jazavce, dabrove, vjeverice, vidre, jelene i tuljane, piše Politico.

Nove novčanice neće ući u optjecaj još nekoliko godina.

Victoria Cleland, glavna blagajnica Bank of England, rekla je da je uvijek glavni razlog za uvođenje nove serije novčanica povećanje otpornosti na krivotvorenje, “ali to je ujedno i prilika da se proslave različiti aspekti Ujedinjenog Kraljevstva.”

“Priroda je izvrstan izbor i s aspekta sigurnosti novčanica, a ujedno nam omogućuje da na sljedećoj seriji novčanica predstavimo bogat i raznolik životinjski svijet Ujedinjenog Kraljevstva.”

Kralj Charles III ostat će na prednjoj strani novčanica.

Najveća novčanica koju izdaje Bank of England je £50. Zbog ogromne hiperinflacije 2008. godine, središnja banka Zimbabvea izdala je novčanicu od sto bilijuna dolara.