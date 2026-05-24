Playlist identitet: Kako su Spotify i TikTok srušili granice glazbenog ukusa

Nekada je glazbeni ukus bio identitet i pripadnost određenom plemenu. Danas algoritmi brišu granice između žanrova i stvaraju novu kulturu “playlist identiteta”.

Postoji pitanje koje je nekada imalo jasan odgovor. “Što slušaš?” Odgovor je bio istovremeno i odgovor na pitanje tko si. Rockeri su bili rockeri. Punkeri punkeri. Metalci metalci. Netko je bio alternativac, netko šminker, netko “narodnjak”. Glazbeni ukus nije bio privatna preferencija nego kulturna identifikacija, društveni signal i često prešutna ideološka pozicija. U eri vinila, kazeta i CD-a kroz glazbu si se razlikovao od drugih, pripadao određenoj sceni i gradio vlastiti identitet.

Albumi su se birali pažljivo jer su bili skupi. Ploče su se skupljale, preslušavale desetke puta i pretvarale u dio osobne biografije. Glazbeni ukus bio je relativno stabilan jer je i pristup glazbi bio ograničen. Investicija novca bila je i investicija u identitet, ali i razgovor s ljudima sličnih kulturnih preferencija.

Granice između žanrova bile su oštro povučene. Rock publika sa podsmijehom je gledala na komercijalni pop. Alternativna scena zazirala je od mainstreama. Reći da se neki izvođač “prodao” imalo je ozbiljnu moralnu težinu. Glazbeni ukus funkcionirao je kao kulturni filter i oznaka kojoj grupi pripadaš a kojoj ne želiš pripadati.

Svijet se danas civilizacijski promijenio.

Streaming platforme poput Spotifyja i YouTubea i društvene mreže poput TikToka nisu samo promijenile način na koji slušamo glazbu. Promijenile su samu ideju glazbenog identiteta. Demokratizacija pristupa glazbi bila je samo prvi korak. Ono što je uslijedilo bilo je mnogo radikalnije: razaranje granica između kulturnih plemena koje su desetljećima bile gotovo nepropusne.

Da me danas netko pita kakvu glazbu slušam, refleksno bih rekao da sam Springsteenovac i Dylanovac. Ali kada otvorim vlastitu playlistu, stvarnost izgleda znatno kompleksnije. Tamo se nalaze talijanski i brazilski pop, pop dive latinske Amerike, regionalna glazba, afrički jazz, country izvođači otkriveni preko TikToka, pop glazba iranske dijaspore, pa čak i pokoji poljski ili Zulu pop hit za koji ni sam ne znam kako je dospio u moju glazbenu rotaciju. Netko tko je 1995. bio hardcore rocker gotovo sigurno nikada ne bi kupio iranski pop album, istraživao afrički jazz niti slušao regionalni trap.

Najvažnije je zadržavanje pažnje

Danas je ta glazba potpuno dostupna, a algoritmi nemaju ideološki odnos prema glazbi. Njima nije važno jesi li dosljedno “rocker” ili “jazzofil”. Važno im je samo hoćeš li ostati na platformi dovoljno dugo. Njihova jedina valuta je emocionalna reakcija i zadržavanje pažnje. Zato platforme sustavno razaraju stare kulturne hijerarhije i neprestano miješaju žanrove, jezike i kulturne obrasce koji u prethodnoj eri nikada ne bi bili u istoj prostoriji.

TikTok je posebno radikalan u ovom pogledu. Ista osoba može u jednom poslijepodnevu čuti Brucea Springsteena, njemački pop, turbo folk, afrički jazz i synthwave te algoritam u tome ne vidi nikakvu kontradikciju. Primjerice, pjesmu Excuse Me, You Look Like You Love Me američke izvođačice Elle Langley nisam otkrio preko radija ni glazbenih medija. Čuo sam je prvi put na TikToku i ušla je na moju playlistu, a kasnije je to postao način kako pjesme dolaze u moju medijsku prehranu. Danas znatan dio globalne glazbene industrije više ne nastaje odozgo, kroz klasične medije i izdavačke kuće, nego kroz kratke viralne trenutke koji se šire društvenim mrežama i koje algoritmi potom ubacuju u preporuke milijunima korisnika.

Ljudi više ne grade glazbeni identitet oko jednog žanra ili jedne scene. Grade ga oko raspoloženja, trenutaka i digitalnih navika

Streaming je pretvorio glazbeni ukus iz identiteta u situacijske izbore, playlistu koja odgovara našem raspoloženju.

Ne slušaš isto dok radiš, voziš, treniraš, kuhaš ili skrolaš TikTok u jedan sat ujutro. Algoritmi ti, ovisno o kontekstu i emocionalnom stanju, serviraju potpuno drugačiji sadržaj dok korisnik to prihvaća jer više ne postoji ideološki imperativ dosljednosti.

Nekad je pitanje bilo: “Tko si ti?” Danas je pitanje: “Kako se želiš osjećati u ovom trenutku?” To je velika kulturna promjena.

Možda najtočniji termin za opisivanje ovog fenomena jest “playlist identitet”. Ljudi više ne grade glazbeni identitet oko jednog žanra ili jedne scene. Grade ga oko raspoloženja, trenutaka i digitalnih navika. Jedna osoba danas može imati deset paralelnih glazbenih identiteta i između njih prelaziti bez ikakvog osjećaja proturječnosti. Kultura streaminga stvorila je nešto što bismo mogli nazvati algoritamskim kozmopolitizmom. Riječ je o slušateljima koji su lokalni po podrijetlu, ali globalni po konzumaciji, koji u jednoj tjednoj playlisti spajaju kulturu nekoliko kontinenata.

To ima ogromne implikacije za industriju, marketing i brendiranje.

Nema više čvrstog identiteta

Ako vodite glazbenu agenciju, medijsku kuću ili brend koji komunicira kroz glazbu, stare ciljne skupine utemeljene na žanrovskim identitetima više ne funkcioniraju na isti način. “Rocker između 25 i 35 godina” kao demografska kategorija gubi preciznost kad taj isti rocker svake srijede sluša talijansku pop glazbu jer mu je algoritam preporučio jednu pjesmu koja ga je emocionalno pogodila. Komunikacijske strategije koje su nekoć mogle računati na stabilne glazbene identitete sada moraju računati s emocionalnim mapama i situacijskim navikama koje su dinamične, višeslojne i teško predvidive.

Ipak, ta promjena sa sobom nosi i specifičnu nostalgiju. Postoji nešto romantično u vremenu kada si mjesecima čekao da kupiš album, kada su omoti ploča bili istraženi kao umjetnička djela i kada je glazba predstavljala jasnu, gotovo plemensku pripadnost. Streaming je donio nevjerojatnu širinu, ali je istovremeno razrijedio osjećaj ekskluzivnosti i duboke posvećenosti jednoj sceni. Upravo zato mnogi i dalje emocionalno ostaju vezani uz svoje klasike pa čak i u algoritamskom vremenu. Svaki korisnik danas kroz algoritme, nostalgiju i digitalno istraživanje rekonstruira vlastitu, potpuno osobnu povijest glazbe.

Nismo izgubili glazbeni ukus. Izgubili smo potrebu da ga branimo kao granicu identiteta.

I to je vjerojatno jedna od najvećih kulturnih promjena koje je streaming era donijela. To je promjena koja daleko nadilazi glazbu i govori nešto temeljno o tome kako suvremeni čovjek gradi i doživljava vlastiti identitet u svijetu beskonačnog izbora. Ne kao jedinstven, stabilan i branjen identitet, nego kao mrežu emocionalnih tragova, digitalnih preporuka i osobnih trenutaka skupljenih u playlisti koja nikada nije gotova.