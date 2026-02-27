Od samoposluge u Portoriku do vrha pop svijeta i nastupa na Super Bowlu

Bad Bunny kao simbol novog globalnog poretka: jezik, lokalni identitet i autentičnost više nisu prepreka, nego postaju ključna konkurentska prednost na svjetskoj pozornici.

Kad je Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, 2026. stao na pozornicu Super Bowla, nije to bio običan latino gost u američkom spektaklu, nego je stigao kao globalno najpopularniji glazbenik. No, ovaj nastup na Super Bowlu mu nije bio prvi nastup.

U veljači 2020. pojavio se kao gost u performansu Shakire i Jennifer Lopez, u trenutku kad su se latino zvuk i španjolski jezik prestali tretirati kao glazbena niša. Taj nastup je gledalo oko 103 milijuna ljudi u SAD-u, pa je jasno kolika je to pozornica. Nakon tog spektakla rastu i njegove prodajne brojke na platformama, a mediji su ga predstavljali kao kulturni miks Portorika, Kolumbije i šire latino dijaspore.

U veljači 2026. Bad Bunny je bio prvo ime Super Bowla. Njegov nastup je prema ESPN-u u prosjeku gledalo oko 130 milijuna gledatelja u SAD-u među najgledanijima u povijesti. Dakle repertoar koji je dominantno na španjolskom osvojio je američki nacionalni ritual Super Bowla.

Od Vega Baje do globalnog vrha

Mladi Benito je u rodnoj Vega Baji u Portoriku radio u lokalnom supermarketu Econo dok je paralelno studirao i slagao glazbu. Od skromnih početaka polako se penjao na vrh. Ključna razlika u odnosu na ranije latino zvijezde je što mnogi, da bi osvojili globalno tržište, moraju “prevesti” karijeru na engleski ili ublažiti svoje podrijetlo. No Bad Bunny radi obrnuto: natjerao je industriju da doslovno pleše u njegovom ritmu.

Bad Bunny pozira s nagradama za Album godine, Najbolji album urbane glazbe i Najbolju globalnu glazbenu izvedbu tijekom 68. dodjele nagrada početkom veljače 2026. u Los Angelesu foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images via AFP

Njegov album YHLQMDLG (2020.) je ušao na drugo mjesto američkog Billboarda i postao najviše rangiran album koji je bio čitav na španjolskom u povijesti, a samo nekoliko mjeseci kasnije, El Último Tour del Mundo postaje prvi španjolski album na prvom mjestu Billboard 200 u povijesti.

Super Bowl 2026: kad headliner donese vlastitu kulturu

Kad postaneš headliner, više ustvari ne najavljuješ nego potvrđuješ svoju vrijednost jer se baš NFL organizatori ne zamaraju sa zvijezdama u nastanku kao glavnim protagonistima spektakla u poluvremenu. Naime Bad Bunny je 2026. dobio Grammyja za album godine za DeBÍ TiRAR MáS FOToS, prvi put da je španjolski album osvojio tu nagradu što je uoči Super Bowla pojačalo osjećaj povijesnog trenutka. Od trenutka kada je zapjevao ‘Titi me pregunto’ značenje popularne kulture u Americi se promijenilo.

Njegovi odabrani gosti nose također šire značenje. Lady Gaga funkcionira kao most prema klasičnom američkom pop spektru, a Ricky Martin (koji je izazvao veliku nostalgiju na TikToku među latino populacijom) kao priznanje prethodnoj generaciji koja se morala drukčije prilagođavati tržištu.

Veliku pažnju izazvala su i cameo pojavljivanja poznatih lica. Pojavili su se Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B, Karol G te influencerica Alix Earle, uz još kratkih gostovanja.

Bad Bunny i Lady Gaga tijekom nastupa u poluvremenu Super Bowla foto: Sean Ryan/Guliver

Ipak, najzanimljiviji trenutak njegova Super Bowl nastupa nije bio glazbeni nego simbolički. Pred sam kraj nastupa Bad Bunny je izgovorio jedine riječi na engleskom tijekom cijelog nastupa: “God bless America.” No umjesto očekivanog patriotizma u klasičnom američkom smislu, uslijedio je obrat. Počeo je nabrajati zemlje Sjeverne, Srednje i Južne Amerike, od Čilea i Argentine preko Meksika i Kariba do SAD-a, Kanade i Portorika, dok su plesači nosili zastave tih država. Time je jasno poručio da “America” nije sinonim za jednu državu, nego za cijeli kontinent.

I ovdje vrijedi naglasiti da njegova “autentičnost” nije samo estetska, nego i političko-komunikacijska. U repertoaru mu se često vraćaju teme infrastrukture i nejednakosti, a u javnim istupima i spotovima Portoriko tretira kao živi politički subjekt, ne kao turističku promotivnu razglednicu. Taj sloj je bitan jer objašnjava zašto ga dio publike doživljava kao glas zajednice, a ne samo kao zvijezdu.

Nova era autentičnosti i nova vrsta moći

Učinak Super Bowla 2026. vidi se i izvan SAD-a. Associated Press je zabilježio da je nakon halftime showa u Brazilu došlo do velikog skoka interesa i streaminga njegove glazbe (navodi se porast od 426%), što je zanimljivo baš zato što Brazil tradicionalno snažno preferira domaću glazbu i često ostaje “otporan” na španjolsko govorno tržište. To je dobar primjer kako jedan globalni televizijski ritual, pojačan platformama, može u par dana probiti kulturnu barijeru koja je godinama postojala.

Ono što je nama iz komunikacijsko poslovne perspektive interesantno jest da je Bad Bunny najvidljiviji simbol novog poretka jer mijenja pravila igre: jezik, estetika i lokalni identitet prestaju biti prepreka i postaju globalna konkurentska prednost. Reuters je uoči Super Bowla 2026. naglasio koliko je njegova odluka da nastupi na španjolskom važna simbol ponosa za latino populaciju. Globalna pozornica više ne traži asimilaciju, nego autentičnost koja postaje standard.

Autor prof.dr.sc. Domagoj Bebić s Fakulteta političkih znanosti