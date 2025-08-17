Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično

Svi smo bili tamo — 70 posto zaposlenika vjeruje da su im šefovi najgori dio radne okoline. To je alarmantan podatak. Srećom, postoje jasni znakovi koji otkrivaju šefa iz noćne more. Neke je lako uočiti, dok je za druge potrebno malo više vremena. Bez obzira u kakvom ste sada okruženje ovo je dobro znati.

1. Skrivanje od odgovornosti

Neki šefovi izbjegavaju ne samo odgovornost, nego i vlastiti tim. Ako vaš nadređeni provodi više vremena iza zatvorenih vrata i s vama komunicira isključivo na pripremljenim sastancima, budite na oprezu.

Takve osobe često imaju ozbiljnih problema s komunikacijom i samopouzdanjem. Neće priznati vlastiti propust, a za loše rezultate će optužiti druge, dakle svoje kolege i zaposlenike. Zatvorena vrata za njih su granica između “njihovog” i “vašeg” svijeta. Nemojte ih pokušavati integrirati u tim, jer oni to ne žele i spremni su snažno braniti svoj prostor.

2. Igranje na kartu favorita

Ponekad lideri jasno pokazuju tko im je favorit, a tko ne. To često dovodi do nejednakih uvjeta i pogodnosti za članove tima koji su u “milosti”. Međutim, nemojte se zavaravati! Kroz favorite, šefovi kontroliraju tim bez puno truda.

Takva situacija ne smije utjecati na vašu motivaciju. Nastavite davati sve od sebe, ne zbog šefa, već zbog vlastite radne etike. Imajte na umu da favoriti vrlo brzo mogu postati konkurencija samom šefu. No, to nije vaša briga.

3. Ignoriranje povratnih informacija

Povratna informacija je ključna. Šefovi koji ne žele čuti kritike ili prijedloge jednostavno se ne mogu nositi sa svojom ulogom u timu. Manjak liderskih vještina i osobnog razvoja najčešći su razlozi za takav stav, a to se neće promijeniti dok sami ne odluče raditi na sebi.

Samo osoba koja shvaća da hijerarhija ne znači nužno i veću ljudsku vrijednost može slušati i čuti druge. U svakom trenutku, od svakoga možemo nešto naučiti. Onaj tko odustane od toga, odustaje od rasta. Baš kao i neki šefovi koje svi poznajemo. Zar ne?

Autorica teksta Melita Pavlek, trener poslovnih vještina, mindfulness i NLP coach, vlasnica brenda 7thsensecoaching.