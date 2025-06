Nove generacije ne žele biti šefovi, evo što smatraju presudnim za karijeru

Najnovije Deloitteovo globalno ispitivanje milenijalaca i pripadnika generacije Z, koji će do 2030. godine činiti 74 posto globalne radne snage, traže “trojstvo” novca, svrhe i mentalnog zdravlja dok razvijaju tehničke i meke vještine za koje vjeruju da će ih pripremiti za radna mjesta budućnosti

Pripadnicima generacije Z najvažnije su prilike za profesionalni razvoj kada biraju poslodavca, međutim samo mali broj (6%) cilja zauzeti položaj višeg rukovoditelja. Pripadnici generacije Z i milenijalci od svojih poslodavaca i nadređenih očekuju da im pruže priliku za učenje i razvoj, no raskorak između njihovih očekivanja i stvarnih iskustava je velik. Skoro polovica ispitanika želi da ih nadređeni podučavaju i mentoriraju, no samo trećina tvrdi da se to uistinu i događa. Voljeli bi i da ih njihovi nadređeni više usmjeravaju i podržavaju te poduzimaju više aktivnosti koje bi ih inspirirali i motivirali.

Oko jedne četvrtine ispitanika izrazila je zabrinutost oko toga koliko je visokoškolski kurikulum relevantan za tržište rada i koliko praktičnog iskustva nudi.

Pripadnici generacije Z (74%) i milenijalci (77%) aktivno se služe generativnom umjetnom inteligencijom, biraju edukacije kojima će poboljšati svoje vještine i svjedoče poboljšanju kvalitete svojeg rada koristeći AI. Međutim, i dalje su zabrinuti zbog utjecaja generativne umjetne inteligencije na radnu snagu. S obzirom na to da rade uz pomoć generativne umjetne inteligencije, preko osam od deset pripadnike generacije Z i milenijalaca tvrdi da je razvoj mekih vještina, poput komunikacije, empatije, kritičkog promišljanja i liderstva, važniji za profesionalni napredak od unaprjeđenja tehničkih vještina.

Novac, svrha i mentalno zdravlje

Prema istraživanju, pripadnici generacije Z i milenijalci u svojim se profesionalnim odlukama vode trima kategorijama: novcem, svrhom (odnosno smislom) i mentalnim zdravljem. Skoro polovica pripadnika generacije Z (48%) i milenijalaca (46%) tvrdi da se ne osjećaju financijski sigurno, što je porast u odnosu na prošlogodišnje ispitivanje, kada je to tvrdilo 30 posto pripadnika generacije Z i 32 posto milenijalaca. Otprilike devet od deset pripadnika generacije Z i milenijalaca smatra da je pronalaženje smisla/svrhe u poslu važno da bi bili zadovoljni i mentalno zdravi.

No, kako je svrha subjektivan pojam, pojedini pripadnici generacije Z i milenijalci svrhu/smisao to povezuju sa pozitivnim utjecajem na društvo, drugi sa zaradom, treći sa ravnotežom između privatnog i poslovnog život, a neki sa savladavanjem novih vještina tako da imaju vremena i sredstava za pokretanje društvenih promjene izvan radnog vremena.

Utjecaj pandemije i financijske krize

“Pripadnici generacije Z i milenijalci započeli su svoje karijere u sjeni globalne pandemije i financijske krize – događaja koji su oblikovali njihova očekivanja u pogledu rada i shvaćanja uspjeha“, kaže Gordan Kožulj, direktor u Deloitteovom Odjelu poslovnog savjetovanja. “Ovim je generacijama prioritet ravnoteža između privatnog i poslovnog života, odnosno traže posao u kojem pronalaze smisao, a istodobno i financijski stabilan. Sada, dok se suočavaju s promjenama na radnom mjestu koje uzrokuje generativna umjetna inteligencija, pokušavaju dokučiti koje su im vještine potrebne za uspjeh i kakvu podršku žele od svojih poslodavaca.”