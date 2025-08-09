Vizionari Splita: Četiri lica nove urbane renesanse

Oni ne razvijaju samo nekretnine – oni oblikuju prostor, zajednicu i način na koji će se živjeti u najvećem dalmatinskom gradu. Kroz strategiju, arhitekturu, hotelijerstvo i svakodnevno vodstvo, svaki od njih unosi vrijednosti koje nadilaze kvadrate i brojke.

U vremenu kada se poslovni svijet sve češće vrti oko kratkoročnih dobitaka i brzog obrta novca, rijetko je naići na sugovornike čiji je horizont postavljen desetljećima unaprijed. U Splitu sam imao priliku razgovarati s četvero ljudi koji ne samo da razvijaju nekretnine – oni oblikuju prostor, zajednicu i način na koji će se živjeti u ovom gradu. Njihova zajednička platforma su Westgate Grupa i AC Hotel by Marriott Split, ali njihove vizije, stilovi i vrijednosti – izuzetno su individualni.

Predvodnik s misijom

S Josipom Komarom, suosnivačem i predsjednikom Westgate grupe, razgovor odmah prelazi granicu standardnog poslovnog intervjua. Komar je tih, ali odlučan. Ne bježi od velikih riječi, jer iza njih stoje konkretna djela. Vjeruje da gradovi poput Splita trebaju ravnotežu između komercijalne dinamike i društvene odgovornosti.

Kad govori o Dalmatia Toweru, koristi izraze poput “održivost”, “odgovornost” i “poruka budućnosti”. Za njega je arhitektura kulturni izraz, a ne puki građevinski pothvat. U tom kontekstu priznanje za najbolju zelenu građevinu u Europi nije samo nagrada, već i potvrda pristupa: “Vizija mora imati srce, ali i strukturalnu disciplinu.”

Komar se ne skriva iza investicija – izravno ističe važnost domaćeg znanja i transparentnosti prema zajednici. U trenutku kad mnogi poslovnjaci govore o tržištu, on govori o budućim generacijama. Jedna rečenica ostala mi je posebno urezana: “Ako projekt ne bismo ponosno pokazali vlastitoj djeci za 20 godina – ne idemo dalje.”

Liderica otvorenih vrata

Na čelu operacija Westgate grupe nalazi se Martina Jurjević, osoba čija poslovna filozofija počiva na ljudskosti i preciznosti. Već u prvim minutama razgovora postaje jasno da je riječ o liderici koja svakodnevno prakticira ono što propovijeda.

“Moja vrata su uvijek otvorena” – nije floskula, već stil vodstva koji gradi kulturu povjerenja i odgovornosti. U njezinoj interpretaciji Split nije samo lokacija: to je prostor s karakterom, srčanošću i potencijalom. “On je urbano središte Mediterana koje tek dolazi do izražaja.” Ističe kako je njihov zadatak oblikovati prostore u kojima se živi, a ne samo boravi.

U suradnji s Marriott grupom, vidi priliku za osobni i profesionalni rast. “Natjerali su nas da dignemo vlastite standarde.” Za nju je održivost osobna vrijednost, a ne regulatorni zahtjev. Iznimno cijeni mentorsku kulturu, uvjerena da lider mora znati slušati kako bi stvorio organizaciju otpornu na promjene.

Arhitekt strategije

Ako Komar daje viziju, a Jurjević strukturu, Marijo Grabovac daje ton. Kao voditelj razvoja Westgate grupe, njegov je pogled uperen u linije, tablice i tržišne vektore, ali ono što ga izdvaja je duboka empatija prema prostoru i zajednici.

Grabovac promatra svaki projekt kao test integriteta. “Projekt ne treba pratiti trend – već ga stvarati.” Njegov rad obilježen je disciplinom, simulacijama stresa, i strukturom koja ne dopušta improvizaciju. Njegova filozofija je jasna – lideri ne traže prečace. Posebno ističe ulogu lokalnih stručnjaka – jer vjeruje da je brend snažan onoliko koliko je autentičan.

U razgovoru otvoreno dijeli kako prepoznaje prave partnere: oni koji ostanu u kriznim trenucima. Veliki projekt, kaže, ne uspijeva zbog ideje – već zbog strukture koja ga podupire.

Luksuz s ljudskim licem

Damir Lukić vodi operacije jednog od najznačajnijih hotela na hrvatskoj obali, AC Marriott Splita. Ali ono što ga definira nije titula, već filozofija vođenja: “Uspjeh se mjeri povratkom gostiju.”

Za njega luksuz nije u sjaju, nego u emocionalnoj ugodi, jednostavnosti i personalizaciji.

Njegov stil vođenja temelji se na prisutnosti na terenu, podršci timu i otvorenoj komunikaciji. Posebno naglašava važnost CRM sustava u personalizaciji usluge, ali i “associate engagementa” – jer bez motiviranog tima nema ni zadovoljnog gosta.



Na pitanje što ga motivira, odgovara jednostavno: “Želim da AC Marriott Split postane referentna točka za poslovne i lifestyle goste u regiji.”

Gradimo vrijednosti, ne samo kvadrate

Kroz četiri različita glasa, Split dobiva oblik. Ono što ih povezuje nije samo institucionalna hijerarhija, već zajednička misija: stvaranje Splita budućnosti. Kroz strategiju, arhitekturu, hotelijerstvo i svakodnevno vodstvo – svaki od njih unosi vrijednosti koje nadilaze kvadrate i brojke.