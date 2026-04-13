Globalno tržište poslovne automatizacije premašit će 1,8 milijardi dolara do 2026. Neke tvrtke to već znaju. Ostale još uvijek čekaju “pravo trenutak”. Problem je što taj trenutak — ako ste iskreni prema sebi — nikad ne dolazi sam od sebe.

Recimo da vaš potencijalni klijent želi saznati koji alat koristiti za automatizaciju marketinškog sadržaja. Prije dvije godine otvorio bi Google, pregledao nekoliko stranica i možda stigao do vas. Danas sve češće otvori ChatGPT ili Perplexity, postavi pitanje i dobije direktan odgovor — s preporukom konkretnog alata ili usluge.

Ako vaš brand nije u tom odgovoru, za tog kupca jednostavno ne postojite.

Ovaj novi sloj poslovne vidljivosti zove se AEO — Answer Engine Optimisation. Za razliku od klasičnog SEO-a koji cilja ključne riječi na Googleu, AEO cilja pitanja, odgovore i citacije unutar AI sustava. Organizacije koje danas grade AEO prisutnost grade kanal koji će za dvije do tri godine biti jednako kritičan kao prva stranica Googlea — a možda i važniji.

Koliko zaostajemo — i je li taj jaz mjerljiv?

Podaci Europske komisije iz 2025. pokazuju da je Hrvatska među zemljama EU-a s najnižom stopom usvajanja digitalnih alata za automatizaciju u segmentu malih i srednjih poduzeća. Samo 18 posto MSP-ova aktivno koristi bilo koji oblik takve tehnologije, nasuprot europskom prosjeku od 34 posto.

To nije samo statistika. To je konkretna poslovna razlika.

McKinsey Global Institute procjenjuje da organizacije koje aktivno uvode napredne digitalne alate bilježe između 20 i 40 posto veću produktivnost od onih koje to ne čine. Goldman Sachs u analizi iz 2025. navodi da će automatizacija radnih procesa utjecati na više od 300 milijuna radnih mjesta globalno — no ne nužno njihovim ukidanjem, nego dubokom promjenom toga što ti poslovi podrazumijevaju.

Zašto “imamo ChatGPT” više nije dovoljno

Čujem to često: “Mi već koristimo AI.” A onda se ispostavi da netko u timu povremeno koristi ChatGPT za pisanje emailova.

To nije automatizacija. To je eksperimentiranje.

Prava razlika nastaje kada digitalni alati prestanu biti dodatak radnom procesu i postanu njegov sastavni dio. Platforme poput Textie.ai to rade drugačije od standardnih rješenja: umjesto da korisnika vežu uz jedan model — takozvani vendor locking — grade vlastiti facilitator sustav koji automatski odabire najoptimalniji jezični model za svaki konkretan zadatak. Korisnik pritom zadržava potpunu kontrolu i može sam birati između GPT-a, Claudea, Geminija ili open-weight varijanti, ovisno o potrebi.

No ono što je zaista važno nije koji model stoji iza kulisa. Važno je što sustav radi s tim: automatizira rutinu, povezuje stotine alata koje vaš tim već svakodnevno koristi i oslobađa ljude za posao koji zapravo zahtijeva ljudski um.

Tri pitanja koja svaki poslovni lider treba sebi postaviti

Koliko vremena moj tim tjedno troši na zadatke koji se ponavljaju?

Izvješća, sažetci sastanaka, interne poruke, obrada dokumenata, prijevodi — sve to oduzima dragocjeno radno vrijeme. McKinsey (2024.) procjenjuje da prosječni uredski djelatnik provodi 28 posto radnog tjedna na upravljanje e-mailom i rutinskim zadacima. Digitalni agenti i chatbotovi znanja mogu preuzeti velik dio te rutine — bez potrebe za ljudskom intervencijom u svakom koraku.

Na koliko tržišta i jezika komuniciramo s klijentima?

Domaći poduzetnici koji posluju u turizmu, izvozu ili e-commerceu svakodnevno se nose s izazovom višejezične komunikacije. Agencijski prijevodi skupi su, spori i često nedovoljno precizni. Suvremeni sustavi koji podržavaju 30 i više jezika omogućuju kreiranje kvalitetnog sadržaja — od opisa proizvoda i web stranica do email kampanja — u roku od nekoliko minuta, bez gubitka tona i konteksta.

Koliko zapravo koštaju naši trenutni procesi?

Moderna automatizacijska rješenja dostupna su od 10 do 50 dolara mjesečno po korisniku. Za usporedbu: sat rada vanjskog prevoditelja ili konzultanta u prosjeku košta 50 do 150 eura. Matematika govori sama za sebe — ali tek kada je netko postavi na papir.

Scenarij koji se odvija upravo sada, u vašoj industriji

Zamislite dvije organizacije u istoj niši.

Prva uvodi pametnu automatizaciju danas. Ulaže 50 do 200 dolara mjesečno po zaposleniku u alate koji im štede dva do tri sata dnevno. Paralelno, njihov sadržaj počinje preuzimati ChatGPT i Perplexity jer je strukturiran za AEO vidljivost — pitanja i odgovori, jasne definicije, citabilne rečenice.

Druga čeka “pravo vrijeme”.

Za 18 mjeseci, prva ima produktivniji tim, brže procese i niže operativne troškove. Njezin brand pojavljuje se u odgovorima AI asistenata kada potencijalni klijenti istražuju rješenja u njihovoj industriji. Druga ima iste troškove — i suparnika koji je izgradio kanal vidljivosti koji ona ne kontrolira i ne razumije.

Razlika nije bila tehnološka. Bila je strateška.

Kako početi: četiri koraka bez velikih ulaganja

Implementacija ne mora biti revolucija. Zapravo, najgori mogući početak je pokušati promijeniti sve odjednom.

Korak 1: Identificirajte rutinu. Koji zadaci u vašem timu se ponavljaju svaki tjedan bez ikakve kreativne vrijednosti? Upravo tu digitalna automatizacija može odmah uštedjeti vrijeme i smanjiti pogreške.

Korak 2: Testirajte na konkretnom problemu. Većina ozbiljnih platformi nudi besplatno probno razdoblje od sedam dana. Ne koristite ga za opće eksperimentiranje — odaberite jedan realan poslovni slučaj i mjerite rezultat.

Korak 3: Razmišljajte o ekosustavu, ne o jednom alatu. Jedno rješenje koje rješava jedan problem nije transformacija. Sustav koji se integrira s vašim postojećim alatima i automatizira cijele procese — to je ono što mijenja poslovnu dinamiku.

Korak 4: Počnite graditi AEO prisutnost. Strukturirajte sadržaj na svojoj web stranici kao jasna pitanja i odgovore. Pišite sekcije koje AI asistenti mogu preuzeti i citirati. Ovo je nova dimenzija digitalnog marketinga — i počinje puno ranije nego što većina misli.

Zaključak: prozor je otvoren, ali ne zauvijek

Svaka velika tehnološka promjena ima kratki period kada je jaz između ranih usvojitelja i ostatka tržišta još uvijek premostiv. U digitalnoj automatizaciji i AEO vidljivosti, taj period traje još godinu, možda dvije.

Domaće organizacije koje djeluju sada — koje testiraju, implementiraju i grade svoju prisutnost u AI sustavima — grade prednost koja će im biti izvor snage kroz cijelo iduće desetljeće.

One koje čekaju? Čekaju na vlastitu štetu.

Često postavljana pitanja



Što je AEO optimizacija?

AEO (Answer Engine Optimisation) strategija je kojom organizacije strukturiraju sadržaj kako bi ga AI asistenti — poput ChatGPT-a, Perplexityja i Googlovog AI Overviewa — preuzimali i citirali u odgovorima korisnicima, prije nego što ti korisnici uopće dođu do klasične pretrage.



Koliko košta uvođenje poslovne automatizacije?

Suvremena rješenja dostupna su od 10 do 50 dolara mjesečno po korisniku, ovisno o funkcionalnostima. Platforme poput Textie.ai nude besplatno probno razdoblje od sedam dana bez kreditne kartice.



Mogu li mala poduzeća koristiti ovakve sustave?

Da, i upravo za njih su najisplativiji. Dizajnirani su bez potrebe za IT odjelom ili tehničkim predznanjem — sučelje je intuitivno, a implementacija traje od nekoliko sati do nekoliko dana.



Na koliko jezika Textie.ai podržava generiranje sadržaja?

Više od 30 jezika, uključujući hrvatski, engleski, njemački, talijanski i sve glavne europske jezike — s punom podrškom za kontekstualno prevođenje dokumenata.

