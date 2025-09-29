Bivši šef Appleovog dizajna osmislio brodsku svjetiljku. Cijena je impresivna
Apple je uvijek bio poznat po dobrom dizajnu, pa ne iznenađuje informacija da se studio bivšeg šefa dizajna te tvrtke danas bavi dizajnom ekskluzivnih predmeta. Najnovija u nizu je brodska lampa koju nude u ograničenom broju za 4800 dolara.
Studio LoveFrom bivšeg šefa dizajna u Appleu Jonyja Ivea u suradnji s japanskom tvrtkom Balmuda osmislio je brodsku svjetiljku. Napravljena je od brušenog i poliranog stakla i precizno obrađenog nehrđajućeg čelika, a proizvest će se tek 1000 komada. Isporuka će započeti u ožujku 2026. godine, a cijena jedne je 4800 američkih dolara.
Portal 9to5mac navodi kako je Jony Ive 2019. godine napustio Apple, a većina bivših članova dizajnerskog tima pridružila mu se u LoveFromu. Tijekom godina, studio je predstavio nekoliko različitih proizvoda.
„Bila mi je velika čast i iznimno zadovoljstvo stvarati našu svjetiljku s Genom i njegovim divnim timom u Balmudi. Kao dječak obožavao sam jedrenje i vrijeme provedeno na vodi. Naša je svjetiljka stvorena i izrađena za pomorske uvjete. Iako su materijali, oblik i arhitektura proizvoda novi, prisutna je utješna sličnost s pomorskim svjetiljkama i Fresnelovim lampama iz prošlosti, čiji je dizajn nastajao kao odgovor na iste neumoljive funkcionalne zahtjeve.”
Forbes Hrvatska u svibnju je objavio kako je OpenAI kupio Iveov hardverski startup io za 6,5 milijardi dolara. To ga je učinilo milijarderom.