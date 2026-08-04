Deset europskih ruta kojima je putovanje vlakom brže nego avionom

Ako planirate kratko ili srednje dugo putovanje po Europi, primamljivo je potražiti avionske karte. No, možda je vrijeme da razmislite o letenju i ukrcate se na vlak – jer bi to moglo biti čak i brže.

Omio, globalna platforma za online rezervacije putovanja, analizirala je 25 ​​popularnih europskih ruta od grada do grada, preko 1000 pružatelja usluga, uspoređujući vrijeme putovanja, dostupnost centra grada i cijene karata. Istraživanje uzima u obzir transfere od/do zračne luke, sigurnost, ukrcaj, preuzimanje prtljage, prenosi Euronews.

Prema podacima istraživanja, vlak često brže prevozi putnike do odredišta, može biti jeftiniji i pomaže okolišu.

U nastavku donosimo europske rute na kojima je putovanje vlakom brže od leta avionom između popularnih odredišta, uključujući rutu od Bruxellesa do Pariza i od Madrida do Seville. Usporedbe se temelje na cijenama koje se odnose na putovanja u kolovozu 2026.

Bruxelles – Pariz

Ukupno vrijeme leta i trošak: 265 minuta/209 €

265 minuta/209 € Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 125 minuta/34 €

125 minuta/34 € Vremenska razlika: +140 minuta

Frankfurt – Köln

Ukupno vrijeme leta: 195 minuta

195 minuta Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 63 minute/32 €

63 minute/32 € Vremenska razlika: +132 minute

Madrid – Valencija

Ukupno vrijeme leta i trošak: 240 minuta/69 €

240 minuta/69 € Ukupno vrijeme i cijena vlaka: 130 minuta/16 €

130 minuta/16 € Vremenska razlika: +110 minuta

Milano – Firenca

Ukupno vrijeme leta i trošak: 240 minuta/197 €

240 minuta/197 € Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 140 minuta/27 €

140 minuta/27 € Vremenska razlika: +100 minuta

London – Pariz

Ukupno vrijeme leta i trošak: 255 minuta/115 €

255 minuta/115 € Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 156 minuta/196 €

156 minuta/196 € Vremenska razlika: +99 minuta

Rim – Firenca

Ukupno vrijeme leta i trošak: 205 minuta/131 €

205 minuta/131 € Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 108 minuta/28 €

108 minuta/28 € Vremenska razlika: +97 minuta

Madrid – Barcelona

Ukupno vrijeme leta i trošak: 240 minuta/49 €

240 minuta/49 € Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 153 minute/28 €

153 minute/28 € Vremenska razlika: +87 minuta

Pariz – Lyon

Ukupno vrijeme leta i trošak: 218 minuta/104 €

218 minuta/104 € Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 132 minute/47 €

132 minute/47 € Vremenska razlika: +86 minuta

London – Bruxelles

Ukupno vrijeme leta i trošak: 208 minuta/134 €

208 minuta/134 € Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 125 minuta/230 €

125 minuta/230 € Vremenska razlika: +83 minute

Madrid – Sevilla

Ukupno vrijeme leta i trošak: 250 minuta/36,96 €

250 minuta/36,96 € Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 170 minuta/10,51 €

170 minuta/10,51 € Vremenska razlika: +80 minuta

Vlakom od Bruxellesa do Pariza

Ova ruta je najjači primjer prednosti željeznice u odnosu na zračni prijevoz u Omiovom istraživanju.

Ukrcavanjem u vlak umjesto u avion, putnici uštede 140 minuta do francuske prijestolnice.

Također, među više od 120 restorana s Michelinovim zvjezdicama ne nedostaje mogućnosti objedovanja, od klasičnih institucija do inovativnih novih restorana.

Preskočite zračnu luku između Madrida i Seville

U Španjolskoj je Omio otkrio da su pretraživanja za “odmor u Sevilli” porasla za 90% u protekloj godini, dok su pretraživanja za “vlakove iz Madrida za Sevillu” također porasla.

Istraživanje je pokazalo da su karte za vlak od Madrida do Seville jeftinije za putnike. Povratni let putnike košta oko 34 funte (36,96 eura), u usporedbi sa željezničkom kartom koja bi inače koštala 9 funti (10,51 eura).

Putnici ne samo da štede oko 73% na cijeni, već i izbjegavaju troškove poput naknada za prtljagu.

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