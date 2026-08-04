Deset europskih ruta kojima je putovanje vlakom brže nego avionom
Ako planirate kratko ili srednje dugo putovanje po Europi, primamljivo je potražiti avionske karte. No, možda je vrijeme da razmislite o letenju i ukrcate se na vlak – jer bi to moglo biti čak i brže.
Omio, globalna platforma za online rezervacije putovanja, analizirala je 25 popularnih europskih ruta od grada do grada, preko 1000 pružatelja usluga, uspoređujući vrijeme putovanja, dostupnost centra grada i cijene karata. Istraživanje uzima u obzir transfere od/do zračne luke, sigurnost, ukrcaj, preuzimanje prtljage, prenosi Euronews.
Prema podacima istraživanja, vlak često brže prevozi putnike do odredišta, može biti jeftiniji i pomaže okolišu.
U nastavku donosimo europske rute na kojima je putovanje vlakom brže od leta avionom između popularnih odredišta, uključujući rutu od Bruxellesa do Pariza i od Madrida do Seville. Usporedbe se temelje na cijenama koje se odnose na putovanja u kolovozu 2026.
Bruxelles – Pariz
- Ukupno vrijeme leta i trošak: 265 minuta/209 €
- Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 125 minuta/34 €
- Vremenska razlika: +140 minuta
Frankfurt – Köln
- Ukupno vrijeme leta: 195 minuta
- Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 63 minute/32 €
- Vremenska razlika: +132 minute
Madrid – Valencija
- Ukupno vrijeme leta i trošak: 240 minuta/69 €
- Ukupno vrijeme i cijena vlaka: 130 minuta/16 €
- Vremenska razlika: +110 minuta
Milano – Firenca
- Ukupno vrijeme leta i trošak: 240 minuta/197 €
- Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 140 minuta/27 €
- Vremenska razlika: +100 minuta
London – Pariz
- Ukupno vrijeme leta i trošak: 255 minuta/115 €
- Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 156 minuta/196 €
- Vremenska razlika: +99 minuta
Rim – Firenca
- Ukupno vrijeme leta i trošak: 205 minuta/131 €
- Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 108 minuta/28 €
- Vremenska razlika: +97 minuta
Madrid – Barcelona
- Ukupno vrijeme leta i trošak: 240 minuta/49 €
- Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 153 minute/28 €
- Vremenska razlika: +87 minuta
Pariz – Lyon
- Ukupno vrijeme leta i trošak: 218 minuta/104 €
- Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 132 minute/47 €
- Vremenska razlika: +86 minuta
London – Bruxelles
- Ukupno vrijeme leta i trošak: 208 minuta/134 €
- Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 125 minuta/230 €
- Vremenska razlika: +83 minute
Madrid – Sevilla
- Ukupno vrijeme leta i trošak: 250 minuta/36,96 €
- Ukupno vrijeme i trošak vlaka: 170 minuta/10,51 €
- Vremenska razlika: +80 minuta
Vlakom od Bruxellesa do Pariza
Ova ruta je najjači primjer prednosti željeznice u odnosu na zračni prijevoz u Omiovom istraživanju.
Ukrcavanjem u vlak umjesto u avion, putnici uštede 140 minuta do francuske prijestolnice.
Također, među više od 120 restorana s Michelinovim zvjezdicama ne nedostaje mogućnosti objedovanja, od klasičnih institucija do inovativnih novih restorana.
Preskočite zračnu luku između Madrida i Seville
U Španjolskoj je Omio otkrio da su pretraživanja za “odmor u Sevilli” porasla za 90% u protekloj godini, dok su pretraživanja za “vlakove iz Madrida za Sevillu” također porasla.
Istraživanje je pokazalo da su karte za vlak od Madrida do Seville jeftinije za putnike. Povratni let putnike košta oko 34 funte (36,96 eura), u usporedbi sa željezničkom kartom koja bi inače koštala 9 funti (10,51 eura).
Putnici ne samo da štede oko 73% na cijeni, već i izbjegavaju troškove poput naknada za prtljagu.