Revolucija na nebu: Ovo su najbolji putnički zrakoplovi svih vremena

Zrakoplovstvo je industrija koja se neprestano mijenja, pomičući granice tehnologije, brzine i udobnosti. U svijetu u kojem svaka nova generacija zrakoplova nadograđuje onu prethodnu, tek rijetki modeli uspiju ostaviti trajni trag i postati istinske ikone neba. Upravo takve legende okuplja ovaj izbor najboljih putničkih zrakoplova svih vremena.

Od uspomena na klasične uskotrupne avione do glamura nadzvučnog Concordea i moćnih širokotrupnih divova, ovaj izbor donosi presjek letjelica koje su obilježile povijest komercijalnog letenja. Riječ je o zrakoplovima koji su mijenjali pravila igre, otvarali nove rute i redefinirali iskustvo putovanja. Neki su postali simboli tehnološkog napretka, drugi su osvojili putnike udobnošću, a treći su pomicali granice brzine i dosega.

Ovo nije samo lista najpoznatijih modela, već pregled aviona koji su oblikovali način na koji danas letimo i koji su generacijama putnika ostali urezani u pamćenje. Popis je sastavio CNN uz pomoć stručnjaka za zrakoplovstvo.

9. BAC 1-11

Prvi putnički let: 9. travnja 1965. Trenutačni status: povučen iz upotrebe

British Aircraft Corporation (BAC) postojala je tek pet godina kada je njezin “One Eleven”, prvi zrakoplov koji je nosio ime BAC, obavio svoj prvi putnički let. Bio je to snažan početak — zrakoplov, pokretan Rolls-Royce turbomlaznim motorima smještenima straga, ušao je u novu europsku mlaznu eru i brzo postao omiljeni izbor za letove diljem kontinenta (kao i preko Atlantika, gdje je American Airlines bio vjeran kupac).

Moderniziran u dulju verziju 1967., nastavio je osvajati klijente diljem svijeta te je po popularnosti konkurirao modelima Douglas DC-9 i Boeing 737. Iako je stvarao mnogo buke – doslovno i u reputacijskom smislu – upravo su ti bučni turbomlazni motori na kraju doveli do njegova povlačenja. Godine 2003. našao se na udaru EU-ovih propisa o buci. Nastavio je letjeti još neko vrijeme, ali 2010. mu je povučen europski sigurnosni certifikat, a posljednji primjerak — u vlasništvu američke zrakoplovne tvrtke Norfolk Grumman — povučen je 2019.

8. Douglas DC-3

Prvi putnički let: 25. lipnja 1936. Trenutačni status: povučen iz upotrebe

Godine 1929., ako ste željeli letjeti preko Sjedinjenih Država, od obale do obale, to je značilo niz kraćih letova sporim zrakoplovima – isprekidanih vožnjama vlakom – u organizaciji Transcontinental Air Transporta, koji će kasnije postati TWA. To se promijenilo u lipnju 1936., kada je American Airlines počeo koristiti dvomotorni propelerac Douglas DC-3. Taj “game changer” omogućio je američkim prijevoznicima da uistinu otvore domaće tržište Sjedinjenih Država.

Uvođenje DC-3 na liniji New York–Chicago bio je prvi korak prema dominaciji tog zrakoplova u američkom zračnom prometu. Prema Nacionalnom muzeju zrakoplovstva i svemira, proizvedeno je više od 13.000 primjeraka. Dizajniran kao konkurencija Boeingovu modelu 247, koji je mogao prevoziti 10 putnika brzinom od 260 kilomatra na sat, DC-3 brzo je preuzeo vodstvo po važnosti i popularnosti. Postao je toliko legendaran da je Richard Branson, kada je pokrenuo kratkotrajnu aviokompaniju retro tematskog koncepta Vintage Airways, koja je letjela između Miamija i Key Westa od 1992. do 1995., koristio upravo zrakoplove DC-3.

7. Airbus A320

Prvi putnički let: 26. lipnja 1988. Trenutačni status: u uporabi

Dok su nedavni problemi Boeinga usporili njegovu proizvodnju, Airbus bilježi sve snažniji rast, a uskotrupni A320, francuski odgovor na model 737, u listopadu 2025. postao je najisporučivaniji zrakoplov u povijesti.

Prema podacima proizvođača, negdje u svijetu svakih dvije sekunde jedan A320 polijeće ili slijeće.

Naravno, posebno je snažan na domaćem terenu, u Europi. Primjerice, KM Malta Airlines odlučio se za flotu A320 prilikom pokretanja poslovanja 2024., dok je obitelj A320 okosnica kratkolinijskih letova kompanija poput easyJeta i British Airwaysa. No zrakoplov je s razlogom omiljen diljem svijeta. U SAD-u je American Airlines njegov najveći korisnik.

Uspio je nadvladati i nesretan početak. Prvi putnički let, demonstracijski za Air France na aeromitingu u Habsheimu 26. lipnja 1988., završio je nesrećom u kojoj su poginule tri osobe.

Boeing 707

Prvi putnički let: 26. listopada 1958. Trenutačni status: povučen iz uporabe

Model 707 bio je prvi putnički mlazni zrakoplov koji je dizajnirao i proizveo Boeingov komercijalni odjel. Još jedan veliki uspjeh za Pan Am omogućio je toj aviokompaniji da pokrene prvu liniju s tim zrakoplovom. Uspjeli su čak nagovoriti predsjednika Dwighta D. Eisenhowera da prisustvuje “krštenju” aviona 17. listopada 1958. Devet dana kasnije obavio je prvi komercijalni putnički let iz zračne luke Idlewild u New Yorku do pariškog Le Bourgeta. Model 707 brzo je osvojio tržište.

5. Boeing 767

Prvi putnički let: 8.rujna 1982. Trenutačni status: u postupku povlačenja

Pouzdani radnik koji posao obavlja bez velike pompe, Boeingov model 767, koji je za United debitirao 1982., prepustio je glamur modelu 747. Prvi širokotrupni dvomotorni mlazni zrakoplov američkog proizvođača postao je njegov radni konj. Riječ je o iznimno popularnom avionu kojeg nazivaju “apsolutnim stupom flote”. Proizvodio se u raznim verzijama – produljenim i s povećanim doletom – te je stekao legiju obožavatelja zahvaljujući dašku luksuza čak i u ekonomskoj klasi. Njegova konfiguracija sjedala 2-3-2 značila je da je većina putnika imala ili sjedalo do prozora ili do prolaza.

Većina aviokompanija povukla je taj model iz uporabe, iako United i Delta planiraju zadržati svoje primjerke u floti do 2028. godine.

4. Boeing 777

Prvi putnički let: 7. lipnja 1995. Trenutačni status: u uporabi

Je li ovo najpopularniji širokotrupni zrakoplov koji je svoju slavu stekao gotovo neprimjetno? Vrlo vjerojatno.

Srednje dijete između jumbo jeta i modela 767, “triple seven” je prvi komercijalni let započeo samouvjereno preko oceana, preletjevši Atlantik od londonskog Heathrowa do zračne luke Dulles u Washingtonu D.C. Kao najveći dvomotorni mlazni zrakoplov na svijetu, dio njegove popularnosti možda leži u činjenici da je Boeing u procesu dizajniranja uključio same aviokompanije, tražeći njihove prijedloge i sugestije. Nakon uspješnog probnog leta 1994., u komercijalnu uporabu uveo ga je United sljedeće godine.

I dalje je snažan igrač — toliko da je zrakoplov N777UA, koji je obavio prvi komercijalni let, još uvijek dio flote Uniteda.

Aviokompanije diljem svijeta, uključujući Emirates, Singapore Airlines i American Airlines, i dalje koriste flote modela 777. A kako ova generacija stari, legenda će se nastaviti s nadolazećim modelom 777X. Dizajniran kao izazov hvaljenom Airbusu A350, 777X je više puta odgađan, ali isporuke su najavljene za 2027. godinu.

3. Airbus A380

Prvi putnički let: 25. listopad 2007. Trenutačni status: više se ne proizvodi, ali ga neke kompanije još uvijek koriste

Često nazivan “kitom”, najveći putnički zrakoplov na svijetu bio je Airbusov pokušaj da izazove dominaciju Boeinga 747.

Planiran još od 1980-ih, njegov je razvoj službeno najavljen 1990., a zaljubljenici u zrakoplovstvo s nestrpljenjem su čekali njegov prvi let sa Singapore Airlinesom 2007. godine. Kao jedini potpuno dvokatni zrakoplov na nebu, odmah je postao miljenik putnika.

No u trenutku kada je zrakoplov ušao u serijsku proizvodnju, aviokompanije su već tražile manje modele. A380, koji je u konfiguraciji s isključivo ekonomskom klasom mogao primiti više od 800 putnika (iako je najčešće prevozio oko 500 u više klasa), više nije bio ono što su izvršni direktori zrakoplovnih kompanija željeli. U veljači 2019. Airbus je objavio završetak programa, a posljednji A380 isporučen je Emiratesu, vjerojatno njegovu najvećem obožavatelju, s obzirom na to da je u to vrijeme imao oko polovice svjetske flote 16. prosinca 2021.

Danas 10 aviokompanija i dalje koristi A380, od specijaliziranih prijevoznika za duge letove poput Etihada, Qatara, Qantasa i Singapore Airlinesa, do europskih kompanija poput Lufthanse i British Airwaysa.

2. Boeing 747

Prvi putnički let: 22. siječanj 1970. Trenutačni status: Postupno se povlači iz uporabe

Zaobljena “grba” Boeinga 747 učinila ga je trenutačnom ikonom kada je debitirao za Pan Am na liniji New York–London, koristeći jedan od 25 zrakoplova naručenih dok je model još bio u fazi razvoja. Grba je navodno bila osmišljena kako bi se, u slučaju neuspjeha putničke verzije, zrakoplov lakše mogao prenamijeniti u teretni.

No neuspjeh se nije dogodio. TWA je brzo slijedio Pan Am. American Airlines bio je toliko željan pridružiti se klubu da je unajmio nekoliko Pan Amovih 747-ica prije nego što su stigli njihovi vlastiti. Ubrzo je dobio nadimak “kraljica neba”.

Boeingov dugolinijski perjanik bio je prvi širokotrupni putnički zrakoplov, upoznavši generacije putnika s raskoši redova sjedala koji su se protezali od oznake A do K. A za putnike prve klase, salon na gornjoj palubi donosio je dodatnu dozu prestiža.

No ništa ne traje vječno. Nakon 1574 proizvedena primjerka, posljednji 747 sišao je s proizvodne trake u prosincu 2022. Ovaj “gutač goriva” postupno je povučen iz uporabe, ali nisu svi nestali s neba. Nekoliko ih i dalje leti, u flotama aviokompanija poput Lufthanse, Korean Aira i Air Chine.

1. Concorde

Prvi putnički let: 21. siječanj 1977. Trenutačni status: povučen iz uporabe

Kada je Concorde 21. siječnja 1976. prvi put poletio – paralelnim letovima iz Londona za Bahrein i iz Pariza za Rio de Janeiro – pokazao je da su ljudi sposobni putovati brže od zvuka, i to sa stilom.

Ne samo brže, nego dvostruko brže. Concorde je imao maksimalnu putnu brzinu od Macha 2,04, odnosno 2180 km/h. Europljani su tako mogli stići do New Yorka za otprilike tri i pol sata, što je izvanredan podvig kad se uzme u obzir da i 50 godina kasnije podnosimo osmosatne transatlantske letove.

Kao zajednički britansko-francuski projekt, s British Airwaysom i Air Franceom kao prvim operaterima, Concorde je na kraju pokleknuo pod astronomskim troškovima razvoja. Projekt nikada nije postao profitabilan, a stalni financijski gubici prisilili su obje aviokompanije da smanje prvotno planirane brojne rute na onu najpopularniju: preko Atlantika do New Yorka. Nakon nesreće u Parizu u srpnju 2000., u kojoj je poginulo 113 ljudi, zrakoplov je prizemljen na više od godinu dana, a unatoč povratku u promet, bilo je jasno da mu se bliži kraj. U svibnju 2003. Air France je odustao, a slijedio ga je British Airways par mjeseci kasnije. Concorde ostaje najbolji zrakoplov ikad proizveden.