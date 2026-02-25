Kako su ruski milijarderi preko malog otoka nabavljali luksuzne jahte i zrakoplove

Od početka invazije na Ukrajinu ruske su tvrtke preko otočnih teritorija provele trgovinu vrijednu osam milijardi dolara, pritom zaobilazeći sankcije.

Ruske kompanije koristile su britanske prekomorske teritorije za provedbu trgovine vrijedne osam milijardi dolara od početka invazije na Ukrajinu, pokazuje izvješće koje rasvjetljava tok robe – od opreme za bušenje nafte do luksuznih jahti povezanih s političkom elitom u Moskvi.

Analiza, objavljena dan nakon četvrte godišnjice ruskog napada na susjednu zemlju, otvara pitanja o ulozi britanskih prekomorskih teritorija u provedbi sankcija osmišljenih kako bi se dodatno pojačao pritisak na Kremlj.

Izvješće je u egzilu sastavio ruski ured antikorupcijske organizacije Transparency International, a otkriva trgovinske poslove koji uključuju više od 150 luksuznih jahti, desetke zrakoplova te opremu namijenjenu ruskom unosnom naftnom sektoru.

Istraživači su otkrili da je više od 95 posto trgovine, identificirane pregledom službenih podataka, provedeno preko četiri teritorija: Britanskih Djevičanskih Otoka, Bermude, Kajmanskih Otoka i Gibraltara. Većina transakcija odvijala se neposredno nakon uvođenja međunarodnih sankcija 2022. godine, iako je Transparency International u podacima, koji obuhvaćaju razdoblje do siječnja 2025.,pronašao i brojne novije poslove, piše The Guardian.

Od Turske do Sočija

Među poslovima iz 2022. nalazi se 65 transakcija s opisom “jahta”, često uz korištenje offshore subjekata u transferima između Turske i ruskog grada Sočija na Crnom moru.

Broj trgovina jahtama porastao je na 97 u 2023., uključujući isporuke u dijelove Krima koje je Rusija anektirala.

Jedno od plovila koje se pojavljuje u podacima o trgovini na Kajmanskim Otocima, 74-metarska jahta Universe vrijedna 100 milijuna dolara, ranije je povezivana s Dmitrijem Medvedevom, zamjenikom predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti i bivšim predsjednikom Rusije, koji je pod britanskim sankcijama.

Druga jahta, Marlin, isporučena je u Rusiju 2022. preko kompanije registrirane na Kajmanskim Otocima, pokazuju podaci o trgovini. Prema izvješću neovisnog ruskog medija Proekt, kupio ju je oligarh Sulejman Kerimov, koji ju je potom predao visokom članu unutarnjeg kruga Vladimira Putina. I Kerimov se nalazi na britanskom popisu sankcioniranih osoba.

Zamrznuta imovina

Glasnogovornik organizacije Cayman Finance izjavio je da se britanski zakoni o sankcijama primjenjuju na otoku i da su “odmah provedeni”. Naveo je da je u sklopu zajedničke akcije s britanskom vladom, poznate kao Operacija Hektor, zamrznuto više od 9,7 milijardi dolara ruske imovine, dodajući da je britanski ministar za prekomorske teritorije Stephen Doughty operaciju nazvao “izvrsnim primjerom najbolje prakse”.

Od ukupno osam milijardi dolara trgovine koju je analizirao Transparency International, 4,4 milijarde odnosile su se na kompanije na Britanskim Djevičanskim Otocima (BVI), čiju je vladu Ujedinjeno Kraljevstvo upozorilo zbog odugovlačenja s uvođenjem javno dostupnog registra vlasništva nad tvrtkama.

Kompanije povezane s obitelji sankcioniranog proruskog bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča navodno su slale ugljen iskopan na okupiranim područjima Ukrajine u Tursku, prema navodima ruskog medija iStories sa sjedištem u Latviji. Prihodi od te prodaje navodno su preusmjeravani na offshore račune registrirane na kompaniju s BVI-ja koja se pojavljuje u analiziranim podacima.

Druga najčešće korištena jurisdikcija među prekomorskim teritorijima je Bermuda, s obujmom od gotovo tri milijarde dolara. Ruske kompanije koristile su subjekte na Bermudi za plaćanje opreme za bušenje u naftnoj i plinskoj industriji, uključujući plinske turbine i konstrukcijske stupove namijenjene odjelu grupe Sakhalin Energy, koja gradi golemi naftno-plinski projekt Sakhalin-2.

Reakcija britanske vlade

Britanska naftna kompanija Shell povukla se iz projekta Sahalin 2022. godine, a projekt je sada većinski u vlasništvu Gazproma, koji podržava Kremlj.

Kompanija s Bermude navodno je djelovala i kao posrednik u prodaji zrakoplova Airbus RA-73417 vrijednog 55 milijuna dolara, koji je prodala tvrtka sa sjedištem u Dubaiju, a ruski novinari navode da ga je kupila obitelj sankcioniranog čečenskog vođe Ramzana Kadirova.

Britanska vlada zatražila je od prekomorskih teritorija poput te krunskih posjeda poput Jerseyja i Otoka Man da uvedu potpuno javno dostupne registre stvarnih vlasnika. Međutim, Ujedinjeno Kraljevstvo optuženo je da je popustilo vladi Britanskih Djevičanskih Otoka dopuštajući joj da ograniči pristup novom registru.

Gibraltar je poručio da je “predvodnik u transparentnosti” kao prvi prekomorski teritorij koji je uspostavio registar stvarnog vlasništva, dodajući da su transakcije povezane s kompanijama iz Gibraltara činile manje od jedan posto trgovine obuhvaćene izvješćem.