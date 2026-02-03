Zašto na luksuznim jahtama milijardera više neće biti tikovine i čime će biti zamijenjena

Kupci obično u početku žele tikovinu, sve dok ne saznaju za problem i ne shvate da alternative mogu ponuditi dodatne prednosti.

Superjahta Koru, vrijedna 500 milijuna dolara, u vlasništvu Jeffa Bezosa, koristi tikovinu u unutrašnjosti i na palubi. Ta gusta i tropska tvrda vrsta drva cijenjena je zbog iznimnih svojstava, poput otpornosti na truljenje i sol, ali i zbog svoje ljepote te statusa i prestiža koji simbolizira.

Najkvalitetnija tikovina dolazi s prastarih stabala koja se gotovo isključivo sječu u prirodnim šumama Mjanmara. No, budući da se prodaje preko sektora povezanog s vojnom huntom, uz malo ili nimalo brige za održivost, takvo je drvo ilegalno za uvoz u Ujedinjeno Kraljevstvo, Europsku uniju i Sjedinjene Države, piše BBC.

Trgovinske sankcije tom su sektoru uvedene 2021. godine nakon državnog udara u Mjanmaru, iako je uvozi već ranije bio snažno ograničen dugogodišnjim zakonima. Brodogradilište Oceanco iz Nizozemske, koje je za Bezosa izgradilo Koru, krajem 2024. kažnjeno je od strane tamošnjih vlasti zbog korištenja mjanmarske tikovine u unutrašnjosti jahte. Je li i paluba Korua izrađena od ilegalne mjanmarske tikovine ili pak od drva s legalnih plantaža drugdje, predmet je istrage u Njemačkoj, gdje se, čini se, nalazio prvi uvoznik drva korištenog za palubu.

Alternative sve kvalitetnije

Još jedan proizvođač luksuznih jahti, britanski Sunseeker, također je krajem 2024. kažnjen zbog korištenja mjanmarske tikovine. I Sunseeker i Oceanco naveli su da su prekršaji bili nenamjerni, pri čemu je Sunseeker kao razlog naveo propust u dubinskoj provjeri dobavljača. Poznato je da mjanmarska tikovina i dalje pronalazi put u opskrbne lance, primjerice tako da se predstavlja kao plantažna tikovina iz drugih tropskih zemalja.

U međuvremenu, alternative tikovini u industriji jahti sve više dobivaju na važnosti.

One se kreću od termički modificiranog drva, preko potpuno sintetičkih materijala, do laminiranih inženjerskih proizvoda od tikovine. Iako takve opcije postoje već godinama, tvrtke i neki korisnici ističu da su nedavne inovacije znatno poboljšale njihovu kvalitetu.

Iako kazneni postupci zasigurno imaju određen učinak, glavni poticaj za prelazak na alternative jest iscrpljivanje zaliha prastare tikovine nastalih prije uvođenja sankcija. Plantažna tikovina iz mlađih stabala u luksuznim brodogradilištima uglavnom se smatra slabijom, jer rijetko dolazi u dugim, širokim, tamnosmeđim daskama koje se povezuju s vrhunskom kvalitetom.

Druge prirodne vrste drva koje bi mogle zamijeniti tikovinu često ne uspijevaju zadovoljiti stroge standarde industrije ili su dostupne u ograničenim količinama. Pluteni materijali ponekad se koriste, no njihov izgled ne odgovara svima.

Održivost i nabava

Iako industrije namještaja i stanogradnje također koriste prastaru tikovinu, one su uglavnom lakše pronašle zamjene u plantažnoj tikovini nego industrija jahti, kaže Walter Kollert, šumarski savjetnik iz Portugala i član upravnog odbora TEAKNET-a, neprofitne međunarodne mreže za informiranje o tikovini. Prošlog listopada veliki proizvođač luksuznih jahti Sunreef Yachts, sa sjedištem u Poljskoj i Dubaiju, objavio je da u potpunosti odustaje od tikovine za palube.

“Tikovina više nije opcija ni u jednom segmentu naše ponude… i vjerujem da smo jedini koji su to učinili”, kaže Nicolas Lapp, suosnivač i tehnički direktor tvrtke.

Odluka je, objašnjava, donesena zbog poteškoća u nabavi kvalitetne plantažne tikovine, ali i zbog nastojanja tvrtke da poveća održivost. “Kada kupujete plantažnu tikovinu, dobijete mnogo drva koje jednostavno nije upotrebljivo”, kaže Lapp.

Nakon testiranja alternativa, tvrtka sada nudi dvije vrste termički modificiranog drva – pri čemu se druga prirodna vrsta drva toplinskom obradom prilagođava kako bi nalikovala tikovini – iako zasad javno ne otkriva o kojim je proizvodima riječ. Neki manji modeli brodova u međuvremenu koriste i reciklabilne sintetičke palube.

Tikovina je cijenjena zbog iznimnih svojstava, poput otpornosti na truljenje i sol, ali i zbog ljepote te statusa i prestiža koji simbolizira foto: Getty Images

Termički modificirana drva ne samo da vizualno odgovaraju tikovini, nego se i lakše čiste te imaju bolja toplinska svojstva – ostaju hladnija na suncu i bolje izoliraju kabine ispod palube, čime se smanjuje potreba za klimatizacijom, ističe Lapp.

Jedan od novijih proizvoda na tržištu je Tesumo, koji je krajem 2021. lansirala istoimena tvrtka. Riječ je o relativno maloj operaciji, no poslovanje bilježi snažan rast, kaže njezin direktor Arne Petersen, dodajući da rade na povećanju proizvodnje.

Tajni materijali

U prošlosti je bilo primjera termički modificiranog drva koji nisu bili uspješni, što može negativno utjecati na percepciju novih materijala, no Tesumo je održiva alternativa, tvrdi Petersen. Proizvod, koji se izrađuje u Njemačkoj, nastao je u okviru istraživačkog projekta u kojem su sudjelovali Sveučilište u Göttingenu i brodogradilište Lürssen, nakon što su imali poteškoća u pronalasku kvalitetne prirodne zamjene za prastaru tikovinu. Polazi se od brzorastuće afričke vrste tvrdog drva, čiji identitet nije objavljen, koja se toplinski obrađuje, a zatim dodatno prerađuje, uključujući impregnaciju smolom.

Među dosadašnjim istaknutim projektima su jedna od helikopterskih platformi na superjahti Dragonfly, koju je izgradio Lürssen, a koja se navodno povezuje sa suosnivačem Googlea Sergeyjem Brynom, kao i cijela paluba jahte Boardwalk, još jedne Lürssenove superjahte povezane s američkim poduzetnikom Tilmanom Fertittom, vlasnikom košarkaškog kluba Houston Rockets.

Razvijaju se i sintetičke alternative, uključujući plastiku. Među prvim takvim proizvodima bio je Flexiteek, PVC zamjena za tikovinu proizvedena u Ujedinjenom Kraljevstvu, predstavljena 2000. godine i široko prihvaćena kao tržišni lider u toj kategoriji. Krajem 2024. tvrtka je lansirala treću generaciju proizvoda.

Varijacije tikovine

Drugačiji pristup je i učinkovitije korištenje prave tikovine. Laminirana tikovina je inženjersko rješenje u kojem se plantažno uzgojena tikovina, koja bi inače bila odbačena za luksuzne palube, reže na tanke slojeve i lijepi u čvrst i stabilan materijal.

“Na neki način varate oko… a pritom koristite znatno veći dio trupca”, kaže Richard Strauss, izvršni direktor floridske tvrtke Teak Decking Systems. Tvrtka postavlja palube koristeći plantažnu tikovinu, uglavnom iz Indije, ili manji broj alternativa s kojima su imali dobra iskustva. Laminirani proizvod koji koriste, Green Teak, dolazi iz Tajlanda.

Unatoč svemu, stare navike teško nestaju. Strauss napominje da je plantažna tikovina i dalje najpopularniji izbor među njegovim klijentima. Lapp iz Sunreefa smatra da je nužna šira promjena kulture i potpuni odmak od tikovine.

Kupci obično u početku žele tikovinu, sve dok ne saznaju za problem i dok ne shvate da alternative mogu ponuditi dodatne prednosti.

“Tada im pokažemo… i shvate da ne mogu uočiti razliku”, kaže Lapp.

Ipak, mala obiteljska brodograditeljska tvrtka Jeremy Rogers iz Ujedinjenog Kraljevstva zasad ostaje pri tikovini – nabavljenoj iz starijih, državnih plantaža na Javi, za koje je uvjerena da su autentične i održivo eksploatirane.Dosadašnji pokušaji s alternativama uglavnom nisu dali zadovoljavajuće rezultate, kaže Jessie Rogers.

“Problem s alternativama je u tome što ništa nije baš kao prava tikovina”, zaključuje.

