Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje

Larry Ellison, koji ima bliske obiteljske veze s Izraelom, svojevremeno je promijenio ime svoje jahte, jer je uočio poveznicu s nacizmom u njezinom imenu koje je sam izabrao.

U javnosti se pojavila informacija kako je vlasnik Oraclea i četvrti čovjek na Forbesovoj listi najbogatijih Larry Ellison svojevremeno bio užasnut kad je shvatio koje prikriveno značenje ima ime njegove tadašnje jahte. New York Post jedan je od medija koji donosi priču o njegovoj bivšoj jahti Izanami, nazvanoj po japanskom božanstvu Izanami.



Ako se redoslijed slova obrne, dobije se fraza “I’m a Nazi”, odnosno “Ja sam nacist”.

Ellison, koji ima bliske obiteljske veze s Izraelom, navodno je tada u žurbi posegnuo za razrjeđivačem boje i preimenovao plovilo. Ta Lürssenova jahta duga 58 metara danas se zove Ronin, a njezin sljedeći vlasnik bio je venezuelski bankar Víctor Vargas. Danas je u vlasništvu talijanskog poslovnog čovjeka i lidera farmaceutske industrije Alessandra Del Bona.

Otkriće o promjeni imena ponovno postalo javno zahvaljujući društvenim mrežama, gdje su se korisnici brzo obrušili na priču, a memovi su odmah počeli kružiti.

“Ovo je takav klasičan gaf milijardera da se gotovo čini kao da ga je osobno napisao Jesse Armstrong. Savršena kombinacija elitističke pretencioznosti i potpunog izostanka osnovne provjere”, napisao je jedan korisnik.

“Ovo je ravno iz Serije Succession”, dodao je drugi.

Treći je komentirao: “Zvuči kao nešto iz serije Arrested Development.”