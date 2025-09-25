Milijarder koji ima problema sa zakonom navodno kupio jahtu Sergeya Brina iz Googlea

Singapurski milijarder koji ima problema sa zakonom navodno je preko svojih suradnika kupio bivšu jahtu Sergeya Brina.

Osoba iz okruženja malezijskog milijardera Ong Beng Senga navodno je kupila 73-metarsku jahtu Sergeya Brina koja se prošle godine prodavala za 27 milijuna eura. Prodaja se dogodila još u listopadu prošle godine, a uskoro nakon nje Brinu je isporučena dvostruko veća jahtu vrijedna oko 380 milijuna eura, o čemu je Forbes Hrvatska izvještavao.

Kako navodi Bloomberg, a prenosi VNexpress.net, ljudi upoznati s prodajom bivše Brinove jahte nisu otkrili ime kupca ni postignutu cijenu. Mjeseca kad je prodana, Ong Beng Seng se nalazio u političkom skandalu koji je potresao Singapur te mu je bilo zabranjeno napustiti državu bez dozvole suda. Tijekom jednog od putovanja koje mu je sud odobrio, raspored je uključivao posjet jahti, no nije poznato je li se ukrcao na nju.

Izbjegao zatvor zbog lošeg zdravlja

U kolovozu ove godine 81-godišnji Ong (Beng Seng je ime, Ong je prezime, op.a.) je osuđen zbog pomaganja u ometanju pravde. Prema navodima tužitelja, 2023. godine pomogao je bivšem singapurskom ministru prometa Subramaniamu Iswaranu da plati avionsku kartu u poslovnoj klasi vrijednu oko 3750 eura dok su vlasti istraživale slučaj, izvijestio je The Business Times.

Ong je kažnjen novčanom kaznom od oko 20.000 euro, ali je izbjegao zatvor. Sudac je pritom napomenuo da njegovo zdravstveno stanje zahtijeva blagost te da bi zatvorska kazna mogla ugroziti njegov život.

Hotelski mogul

Ong, kojem se pripisuje zasluga za dovođenje Formule 1 u Singapur, zajedno sa suprugom Christinom Ong upravlja kompanijom Hotel Properties, koja posjeduje brojne hotele diljem svijeta, uključujući Concorde Hotel u New Yorku i Four Seasons u Singapuru. Par također drži većinski udio u britanskom luksuznom brendu torbi Mulberry. Ong je poznat i u Hrvatskoj kao investitor u luksuzni hotelski kompleks u Kuparima o kojem je Forbes Hrvatska izvještavao prošle godine.

Ove godine Forbes ih je smjestio na 26. mjesto liste 50 najbogatijih ljudi u Singapuru, s kombiniranim bogatstvom od 2,15 milijardi američkih dolara.

Jahta duga 73 metra koju je kupio, koja sada nosi ime Capricorn. Prodavala se od lipnja prošlog lipnja preko brokera Y.CO. Može primiti do 18 gostiju i jednak broj članova posade. Ima glavnu prostoriju s dnevnim boravkom, kupaonicom i garderobom, uz druge luksuzne sadržaje poput heliodroma, jacuzzija, saune, teretane i vanjskog kina. Porinuta je 2009. godine, jahta je hvaljena zbog naprednog dizajna, brzine i energetske učinkovitosti, a 2022. prošla je kroz veliku obnovu u sklopu koje su ugrađeni novi motori.

Bivša Brinova jahta; Screenshot: Dutch Yachting / YouTube