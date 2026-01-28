Gdje su u Europi restorani i hoteli najskuplji, a gdje najjeftiniji – i kako stoji Hrvatska?

Bilo da je riječ o francuskim sirevima ili talijanskim jelima od tjestenine, Europa turistima nudi bogatstvo svjetski poznate gastronomije. No cijene hotela i restorana razlikuju se diljem kontinenta – pa gdje novac vrijedi najviše?

Europa obiluje nekim od najpoznatijih turističkih odredišta na svijetu,no boravak na kontinentu često dolazi uz visoku cijenu, zbog čega putnici sve pažljivije uspoređuju troškove. U tome im kao koristan orijentir može poslužiti Eurostatov indeks razine cijena za restorane i hotele.

Prosjek Europske unije postavljen je na vrijednost 100. To znači da, ako restorani i hoteli u prosjeku u EU-u stoje 100 eura, indeks pokazuje koliko bi ista košarica usluga koštala u svakoj pojedinoj zemlji. Vrijednost iznad 100 znači da je odredište skuplje od prosjeka EU-a, dok vrijednost ispod 100 upućuje na niže cijene. Riječ je o indeksu, a ne o stvarnom iznosu, pa služi isključivo kao usporedni pokazatelj, piše Euronews.

Prema najnovijim podacima Eurostata, Švicarska je najskuplja zemlja za restorane i hotele među 37 europskih država. Standardna košarica tih usluga u Švicarskoj stoji 171 euro, što je 71 posto više od prosjeka EU-a. Sjeverna Makedonija najjeftinija je zemlja, s cijenama 50 posto ispod prosjeka EU-a, odnosno oko 50 eura.

Malo smo ispod prosjeka

Među državama članicama EU-a, Danska je najskuplja za restorane i hotele. Standardna košarica ondje stoji 148 eura, što je 48 posto iznad prosjeka Unije. Bugarska je najjeftinija članica EU-a, s ukupnim iznosom košarice od 53 eura.

Hrvatska je malo ispod prosjeka EU, točnije na 95 posto. Ispod nje, odnosno jeftinije obroke i spavanje, među ostalim imaju i Poljska (92%), Slovačka (91), Slovenija (90), Grčka (86), Španjolska (84), Portugal (76), BiH (75) Češka (74), Mađarska (72) i Srbija (68).

Cijene restorana i hotela: ako je prosjek EU-a 100 eura, koliko to iznosi diljem Europe? (2024.)

Graf: Euronews, izvor podataka: Eurostat • Zemlje izvan EU-a označene su plavom bojom.

Postoje i izražene regionalne razlike. Nordijske zemlje općenito su skuplje kada je riječ o restoranima i hotelima, a zapadnoeuropske države također su uglavnom iznad prosjeka.

Irska, Nizozemska, Belgija, Njemačka i Francuska nalaze se na ili iznad referentne vrijednosti EU-a od 100 eura. Nasuprot tome, istočna Europa i Balkan znatno su ispod prosjeka EU-a.

Objašnjavajući razlike u cijenama, Kristóf Gyódi sa Sveučilišta u Varšavi ističe da treba uzeti u obzir trošak rada. Kako je rekao za Euronews Business, budući da je ugostiteljski sektor izrazito radno intenzivan, razlike u visini plaća među državama izravno se odražavaju na cijene usluga. Dodatni čimbenici uključuju razlike u cijenama energije i komunalija, PDV-u i drugim porezima te cijeni poslovnih nekretnina.

Omjer cijene i kvalitete najvažniji

Eurostatov indeks razine cijena ne mjeri priuštivost jer ne uzima u obzir razinu dohotka. Kao rezultat toga, osobe s višim raspoloživim prihodima i dalje si mogu priuštiti više restoranskih i hotelskih usluga u svojim zemljama, čak i ako su cijene nominalno više.

Kod putovanja te razlike postaju važne. Građani zemalja s višim prihodima često mogu uživati u nižim cijenama prilikom putovanja u druge dijelove Europe, primjerice kada putnici iz nordijskih zemalja posjećuju istočnu Europu ili dijelove južne Europe.

Na kraju, kako ističu iz HOTREC-a, ono što je putnicima najvažnije jest omjer cijene i kvalitete. Kada cijene rastu brže od kupovne moći, ljudi su skloniji skraćivati boravke, putovati izvan sezone ili birati odredišta koja doživljavaju kao povoljnija.