Troškovi uvoza hrane snažno porasli u 2025.

Troškovi uvoza hrane snažno su porasli u ovoj godini, a otprilike petinu ukupnog iznosa čine izdvajanja za voće i povrće, izračunala je agencija UN‑a za hranu FAO.

Globalni troškovi uvoza hrane bit će u 2025. gotovo osam posto viši nego lani i dosegnut će 2,22 bilijuna dolara, najvišu razinu otkad FAO vodi evidenciju.

U 2024. bili su porasli za 3,6 posto, premašivši blago dva bilijuna dolara, pokazalo je FAO-vo izvješće objavljeno u lipnju, prije svega zbog rasta troškova uvoza kave, čaja i kakaa.

Cijene osnovnih prehrambenih proizvoda poput žitarica ove su godine nešto niže nego lani, ali troškovi su veći nego lani ponajprije zbog snažnije potražnje za proizvodima više vrijednosti, objašnjavaju stručnjaci agencije.

Tako u apsolutnom izrazu rast globalnih troškova predvode zemlje s visokim dohotkom, koje su i u uvjetima značajnog poskupljenja uvozile puno kave i kakaa, ističe FAO.

Najsnažniji postotni rast troškova zabilježit će pak u ovoj godini zemlje s najnižim prihodima, predviđa UN‑ova agencija, uz čak 58-posto više troškove uvoza životinjskih masti i biljnih ulja, kako zbog većeg obujma uvoza tako i zbog viših cijena, prije svega palminog ulja.

U 2026. oporavak u proizvodnji kave i kakaa i daljnje smanjenje logističkih troškova mogli bi ublažiti troškove uvoza hrane, procjenjuju u FAO-u, upozorivši ipak na značajan rizik nepredvidivih vremenskih uvjeta, geopolitičke nestabilnosti i strogih fiskalnih uvjeta, osobito za osjetljive zemlje i regije.

Skupo voće i povrće

Troškovi uvoza kave, kakaa, čaja, začina i srodnih proizvoda bit će ove godine čak 35,4 posto viši nego lani, izračunali su u agenciji UN‑a za hranu i poljoprivredu, i iznosit će 254 milijarde dolara.

Najveći je to godišnji rast vrijednosti uvoza te kategorije prehrambenih proizvoda u više od deset godina, potaknut, prije svega, znatno višim cijenama.

Do poskupljenja su doveli nepovoljni vremenski uvjeti u Brazilu, Indoneziji i Vijetnamu, vodećim proizvođačima kave, te u Obali Bjelokosti i Gani, vodećim proizvođačima kakaovca. Međutim, prognoze za urod u nekoliko regija nedavno su poboljšane pa su i globalne cijene kave i kakaa nešto ublažene, ističu FAO‑vi stručnjaci.

Vrijednost globalnog uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda trebala bi ove godine porasti za 16,4 posto, predviđa agencija.

Cijene mliječnih proizvoda porasle su zbog slabije ponude zbog nepredvidljivih vremenskih uvjeta u ključnim proizvodnim regijama, visokih troškova proizvodnje i bolesti u životinja.

Troškovi uvoza ulja i masti porast će pak za 10,6 posto uslijed kontinuirano nedostatne ponude biljnih ulja, izračunali su u agenciji.

Globalni troškovi uvoza mesa i ribe bit će ove godine za 8,4, odnosno 9,6 posto veći nego lani, dok će vrijednost uvoza voća i povrća poskočiti za 7,6 posto, zahvaljujući stabilnoj potražnji na tržištima zemalja visokih i srednjih primanja, predviđa FAO.

Upravo povrće i voće trebali bi činiti lavovski dio ovogodišnjeg ukupnog troška uvoza, prema procijenjenom iznosu od čak 427 milijardi dolara.

Globalni troškovi uvoza žitarica trebali bi pasti za nekih tri posto, na 283 milijarde dolara, očekuju u UN‑ovoj agenciji, a vrijednost uvoza šećera mogla bi potonuti za gotovo devet posto, odražavajući niže cijene.

