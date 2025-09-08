U sedam mjeseci RH povećala izvoz za 3,9 posto, a uvoz za 3,1 posto

Vrijednost hrvatskog robnog izvoza dosegnula je u prvih sedam mjeseci ove godine 14,5 milijardi eura, što je 3,9 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, dok je uvoz porastao za 3,1 posto, na 26,2 milijarde eura, prvi su podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Pritom je vanjskotrgovinski deficit iznosio 11,7 milijardi eura, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 55,4 posto.

Prema podacima DZS-a, u članice EU-a u prvih sedam mjeseci ove godine izvezeno je robe u vrijednosti 9,7 milijardi eura, što je 4,6 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, dok je izvoz u nečlanice EU-a porastao za 2,4 posto, na 4,8 milijardi eura.

Uvoz iz članica EU-a porastao je u prvih sedam mjeseci ove godine za 0,3 posto na godišnjoj razini, na 20,2 milijardi eura, dok je uvoz iz nečlanica iznosio gotovo šest milijardi eura, što je rast od 13,9 posto.

DZS je u ponedjeljak objavio i privremene podatke o robnoj razmjeni za prvih šest mjeseci ove godine.

Ukupan izvoz iznosio je 12,3 milijarde eura, što je 6,5 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je uvoz porastao za 4,2 posto, na 22,4 milijarde eura.

Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 10,1 milijardu eura, a pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do lipnja ove godine bila je 54,9 posto.

Kada je riječ o glavnim vanjskotrgovinskim partnerima, u pola godine hrvatski izvoz u Njemačku skočio je za 11,3 posto, na 1,6 milijardi eura. Istovremeno, hrvatski uvoz iz tog najvećeg europskog gospodarstva porastao je za 4,4 posto, na 3,2 milijarde eura.

Vrijednost hrvatskog uvoza iz Italije je u prvih šest ovogodišnjih mjeseci pala za 14,4 posto u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine, na 2,6 milijardi eura, dok je hrvatski izvoz u Italiju skočio za 6,1 posto, na 1,46 milijardi eura.

Nadalje, za 14,3 posto skočila je vrijednost izvoza iz Hrvatske u Sloveniju, na 1,48 milijardi eura, dok je hrvatski uvoz iz te zemlje porastao za 6,5 posto, na 2,6 milijardi eura.

